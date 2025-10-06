Пред Елизабет Методиева Стефани от Big Brother споделя, че извън Къщата се чувства много по-спокойна. Разговаряла е на много и различни теми с роднините си и с бащата на бебето си – Марин.

„Родителите ми нямат нищо против бременността ми. Моята реакция бе обусловена от това, че трябваше да го научат в национален ефир. Смятам, че това не беше редно“, призна Стефани.

Марин, от своя страна, разказа, че веднага след предаването се е чул със семейството на Стефани. Срещат се и всичко преминава много гладко. Признава, че в миналото е бил семеен. Запознава се с любимата си в социалните мрежи. Решава да си послужи със стратегия, за да се срещнат на живо.

„Видяхме се, за да ми даде тасовете на автомобила, които беше обещал да ми поръча. Впоследствие започнахме да се срещаме все по-често. Усетих нещо различно в него. Ще задържа бебето, вече е изговорено и с нашите“, споделя Стефани.

Марин признава, че бебето е планирано. И двамата го искат, като считат, че по този начин ще заздравят връзката помежду си. Планират и съвместно съжителство.

„Разбрах за бременността си в последния момент, точно преди да вляза в Къщата на Big Brother. Нямах възможността да се зарадвам. Опитвах се да го прикрия, за да не се разбира в национален ефир. И да не го съобщавам на нашите по този начин. Беше ми много притеснено, но не съжалявам, че нещата се получиха така. Вече цяла България знае, че ще имам детенце“, сподели още бъдещата майка.

Тя е категорична, че не съжалява, че е напуснала Къщата. „Бях много притеснена. Беше ми потиснато от камерите и от ситуацията. Не се държах адекватно по някои въпроси – включително по темата с цигарите. След излизането ми от предаването съм готова да ги спра, за да бъде детето добре. Не планирам да си правя татуировки, докато съм бременна. Повечето, които имам, съм си направила сама. След като изкарах курса за татуировки и си отворих студио, семейството ми бяха първите клиенти“, каза още Стефани.

Пред Елизабет Методиева тя призна, че симпатизира на Давид и би останала приятелка с Цецо, защото го харесва като човек.

