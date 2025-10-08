Певицата Лияна дебютира в киното с главна роля във филма „Майната ти, любов“, който обещава да разчувства всеки, който го гледа.

В интервю за „На кафе“ певицата сподели, че за нея да играе във филм е сбъдната мечта. Повече за лентата, за актьорския състав и за посланията, които отправя към публиката, разказват Лияна и режисьорът и продуцент Исидор Карадимов.

„Никога не е късно да сбъднем мечтите си. Преди няколко месеца по време на премиерата на „Фабрика за кокошки“ на Исидор Карадимов във вашия ефир си пожелах отново да стана актриса. Това момче, което е само на 27 години, с енергията и силата на младостта – в него има огромен талант, мъдрост и интелект. Те са несъизмерими с неговата възраст. Това е човекът, който ми вдъхна смелост, който повярва в мен и реализира една от големите ми мечти и страст в живота. Смятам, че няма закъснели успехи. Няма нищо закъсняло в живота. Всичко се случва точно тогава, когато трябва. Не си представям, ако това се случваше с друг човек, с друг режисьор дали щях да се справя толкова добре. Най-голямата оценка за мен беше удовлетворението в очите на Исидор. Оттук нататък всичко е в ръцете на публиката. Надявам се в техните очи да прочета същото“, споделя Лияна.

Филмът се казва „Майната ти, любов“. „В края на деня, оставайки сами, изолирайки се от шума навън, започваме да чуваме все по-силно сърцето и мислите си. Тогава разбираме, че без любов нищо не си заслужава. Ще видим дали героите във филма ще стигнат до това заключение. И дали си заслужават постиженията – в материален план, в кариерно развитие или в друг аспект, ако междувременно изгубиш любовта. И в момента, в който си постигнал това, към което си се стремил цял живот, не си останал повече празен, отколкото, когато си бил неудовлетворен от това, че не си се позиционирал там, където си искал. Винаги сме имали стремеж да догоним някого или да надскочим себе си. Мисля си, че първо трябва да се обръщаме към сърцето си.“

Лияна признава, че е потънала в сюжета на филма. Толкова силно я удря в сърцето. „Разплаках се от вълнение на филма, в който участвам. За мен това е много добра индикация.“

Специално за предаването „На кафе“ режисьорът на лентата Исидор Карадимов разказа любопитни подробности за творческия процес по създаването на лентата и разкри кога зрителите ще могат да гледат „Майната ти, любов“ на голям екран.

„Филмът „Майната ти, любов“ разказва за нещата от живота, за любовта във всичките ѝ измерения. Дълго време се чудих дали да работя с професионални актьори или с непрофесионални актьори. За този филм избрах да се спра на непрофесионални актьори като Лияна, Коцето, Цецо Андреев. Защото има изключително голяма душа. Лияна направи страхотна роля и много хора ще се припознаят в нейния образ. Както и в образите на Коцето, Цеци Андреев, Нели Рангелова, Краси Гюлмезов. Всички очакват да видят Коцето и Цеци в комедийни роли, затова решихме да направим провокация – образите им са драматични и романтични.“

„Моята героиня Изабела е момиче, което просто търси себе си. Момиче с много мечти, с много въпроси. Момиче, което иска да получи и да изпита всичко. Но как ще подреди приоритетите си, какво ще избере. И дали изборите ѝ ще бъдат правилни? Зрителите ще разберат на 6 февруари. Изабела пресъздава съвременната жена – понякога твърде амбициозна. Понякога готова на всичко, за да постигне мечтите си. Но и много чувстваща. Въпросът е кое ще надделее“, разказва Лияна.

„През целия снимачен процес, за да изглежда всичко достоверно, правех ретроспекция на живота си, за да заплача наистина, за да се разсмея от сърце. Взимах от архивите на душата си онези спомени, които моментално ми въздействаха. Връщах се в такива моменти, в които съм била в подобно емоционално състояние. Нито една сълза и нито една усмивка във филма не е изкуствена. Филмът е много реалистичен, той описва времето, в което живеем в момента. Всеки един човек ще открие себе си в някой от образите. Ще види донякъде своята история. И всеки човек ще има различен момент, в който ще бъде докоснат. И който ще провокира у него същата тази палитра от емоции, която изпитваме и ние“, споделя Лияна.

„Във филма няма черни и бели герои. Всеки носи своята тежест. Всеки носи своите положителни и отрицателни черти. „Майната ти, любов“ говори за любовта във всичките ѝ измерения. Между мъж и жена, между родители и деца. Филмът разказва за цената на любовта – какво трябва да изгубиш, за да я спечелиш“, пояснява Исидор Карадимов.

„Победител в любовта е този, който я чувства. Независимо дали я е изгубил“, категорична е Лияна.

Редактор: Боряна Димитрова