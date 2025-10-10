Семейният живот под светлините на прожекторите. Тото и Кристин Йотови.

Големите капани при възпитанието на децата ни и как да ги избегнем с психотерапевта Димитрина Митрева.

В „Елизабетско“ третият отпаднал участник от Big Brother.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова