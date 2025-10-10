-
„Събуди се“ с Веселин Маринов и Любо Киров
-
"Пресечна точка": За огласяването на лична информация и жените на управленски позиции
-
"Съдебен спор" заради светещ прожектор
-
Директна отборна елиминация в “Игри на волята” тази вечер
-
Денислава, Дунев, Светлин и Ваня Запрянова с горещи коментари за случващото се в „Игри на волята“
-
„Където е текло, пак ще тече“ в „Темата на NOVA“
Темите и гостите в предаването в понеделник от 9.30 ч.
Семейният живот под светлините на прожекторите. Тото и Кристин Йотови.
Големите капани при възпитанието на децата ни и как да ги избегнем с психотерапевта Димитрина Митрева.
В „Елизабетско“ третият отпаднал участник от Big Brother.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни