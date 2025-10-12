ТикТок сензацията Михаела Василева взриви социалните мрежи, след като неочаквано напусна Big Brother по собствено желание. В новия епизод на подкаста „Голямата сестра“ с водеща Елена Сергова, инфлуенсърката за първи път разкри истинската причина за решението си, с което шокира и съквартирантите, и зрителите.

Липсата на цигари, здравословен проблем или просто страх от вота на публиката и конкурентката ѝ Мина? Тя дава ясен отговор на водещата Елена Сергова какво я е провокирало да вземе това решение и да отстъпи мястото си на един от съквартирантите, с когото имаше най-много скандали - автомонтьорката Лена.

За кого стиска палци?

Михаела не крие симпатиите си към родения в Германия Давид, когото посочи като фаворит за голямата награда от 100 000 лева. А какво мисли за основната си съперница в Къщата - Мина? ТикТок сензацията смята, че е изнесла играта ѝ на гърба си. Ще я е яд ли обаче, ако студентката спечели голямата награда?

От такси в Лондон до TikTok звезда

В подкаста Василева разказа и за пътя си към популярността. Тя има над 120 хиляди последователи в TikTok, а преди риалити славата е живяла в Лондон, където работи като таксиметров шофьор. Тя разкри интересни детайли от живота си в чужбина и сподели кои съквартиранти имат най-голям потенциал да станат ТикТок звезди.

Защо Михаела се обяви за победител, въпреки че си тръгна по собствено желание? Смята ли се за нарцистична? И защо любимата ѝ забележителност в Лондон са българските кръчми?

Редактор: Боряна Димитрова