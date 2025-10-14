Без значение дали празнувате Свети Валентин, или Трифон Зарезан, дали предпочитате закуска, или брънч – запазете уикенда около 14 февруари, защото след впечатляващите „Диада” и „Доза щастие” талантливият режисьор Яна Титова се завръща на голям екран с нов пълнометражен филм и с ясното намерение да разсмее зрителите с „Брънч за начинаещи“ .

Най-свежата българска комедия за сезона излиза на голям екран на 13 февруари 2026 г., за да ни напомни, че изкуството да бъдеш автентичен е най-добрата рецепта да бъдеш щастлив.

В главните роли зрителите ще видят Александра Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов, Ая Алексиев и Алина Данчева. Стоян Дойчев и Стефан Вълдобрев ще добавят щипка пиперливост в лентата, а като композитор на музиката ще чуем любимия Владимир Ампов – Графа.

Няма по-важно хапване за деня от брънча. Особено за изобретателите на здравословния смарт часовник ЖАНИ – Крум (Орлин Павлов) и Жана (Валентина Каролева).

Заплашени от пълен фалит, двамата организират бляскав обяд, за да убедят единствения заинтересован инвеститор да ги финансира.

Но всичко е напът да се провали, когато плановете им се сблъскват с ексцентричната Росена (Александра Сърчаджиева), нейното семейство и още по-ексцентричните им вярвания.

В поредица от абсурдни ситуации и кулинарни катастрофи се редуват искрен смях и горчиви сълзи. А големият въпрос остава: струва ли си стремежът към перфектния имидж, или рецептата за истинско щастие се крие някъде другаде?

Създаден от NO BLINK | Pictures, с продуценти Александър Алексиев и Николай Стоичков и с ко-продуцент и водещ медиен партньор NOVA, филмът обещава да се превърне в хит още преди премиерата си.

„С този филм исках да говоря за невидимия натиск да изглеждаме перфектни – и за свободата, която идва, когато си позволим да не сме“, споделя режисьорката Яна Титова.

„Брънч за начинаещи“ е комедия за съвременното ежедневие, в което балансът между амбиции, семейство и хармония често изглежда невъзможен. Филм, който преподава номер едно урок в кухнята на живота: най-ключовата съставка за щастие са хората, с които споделяш преживяването.

Яна Титова е режисьор и сценарист, позната както с късометражните си награждавани филми, така и с работата си по някои от най-гледаните български сериали като „Съни бийч“, „Откраднат живот“ и „Татковци“.

Пълнометражният ѝ дебют „Доза щастие“ (2019) става най-гледаният български филм за годината и първото българско заглавие, включено в каталога на HBO Европа. Филмът ѝ носи награди за режисьорски дебют, включително „Златна роза“ и отличие от Столична община за принос към културата.

Вторият ѝ филм „Диада“ (2023) има световна премиера във Варшава и печели редица международни и национални отличия, сред които Голямата награда на Just Film (Tallinn Black Nights), Най-добър младежки филм в Котбус, „Златна роза“ за най-добър филм и режисура, както и признание от „Берлинале“ 2024 за актрисата Маргарита Стойкова.

През същата година Яна прави режисьорски дебют и в театъра с интерактивния проект „МАМО?“, а по-късно и с „Лисабон“ на сцената на Младежки театър „Николай Бинев“.

