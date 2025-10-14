Режисьорката Яна Титова сваля маските в студиото на „На кафе“ и разкрива актьорите, които участват в най-новата вкусна комедия „Брънч за начинаещи“.

В ролята на Пресиян влиза актьорът Стилиян Стоянов. В обувките на Мая е чаровната актриса Жаклин Дочева. Певецът Орлин Павлов изпълнява ролята на Крум, а Валентина Каролева се превъплътява в образа на Жани.

„Щастлива съм, че заедно преминахме през този слънчев и смислен проект „Брънч за начинаещи“. Благодаря за хубавите емоции и доверието“, се включва дистанционно актрисата Александра Сърчаджиева, която играе Росена, виновна за всички хаос моменти в комедията.

„Лентата е семейна история за две семейства, в която има любов под различна форма. Това е комедия, в която в даден момент има преобръщане и осъзнаване на важните неща в живота. След като главните герои минават през различни перипетии, на финала откриват любовта“, разказва повече за филма режисьорката.

Сценарият е изграден около идеята, че преструвайки се на нещо, което не сме, се забъркваме в още по-големи каши и няма как да спечелим.

„Актьорите са перфектни и без тях тази комедия нямаше да е толкова смешна. Възхищавам им се, тъй като се впуснаха в процеса на 100%. Да правя комедия ми беше мечта. Това е моята неизявена същност като актриса и режисьор. Интересно ми беше да пристъпя към този жанр, защото усещам, че имам чувство за хумор, но ми беше интересно дали може да се пренесе на екрана. Трябва да спомена и Вики Радославова която е съсценарист на проекта. Но важното е, че сценарият е писан специално за тези актьори и то след като бяха избрани на кастинг“, разкрива детайли от кухнята Яна Титова.

„Искам хората да отидат на кино и да се позабавляват с една хубава българска комедия, като се замислят за темите, засегнати в лентата. Но това е лек филм с много хумор“, допълва Яна.

