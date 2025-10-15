Тя е взрив от доброта, емоции, разбиране и музика. Тя е един от най-добрите български композитори, преподавател по музика и родител. 23 години е живяла и работила в Торонто. Това, което разказва звучи шокиращо, описва крайностите, до които може да стигне свободата в самоопределянето на едни все още невръстни деца. Не, не е грешно, просто и за хората, които са в ролята на възпитатели понякога е малко шокиращо… Затова "американската мечта" бяга обратно към България.

Ще чуете много истории за деца и тяхното себеусещане като други в обществото. Ще чуете колко безпомощни се чувстват учителите в опита да разбират. И въпреки това - разказвачът си остава много по-интересен, ценен и уважаван заради постиженията от миналото, а не от сблъсъка с настоящето.

Това е Даниела – такава, каквато вдъхновява и продължава.

