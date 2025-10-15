В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:

След изявлението на Борисов и липсата на кворум в парламента. Под риск ли е стабилността на правителството и как ще продължи работата на народното събрание?

Рекорден брой фалшиви банкноти са задържани у нас. за какво да внимаваме и как да сме сигурни, че парите, с които разполагаме, са истински? Демонстрация в студиото.

И още: мъж и жена разбиха и ограбиха арт магазин в центъра на София. Как са действали и на каква стойност е задигнатата стока?

Редактор: Цветина Петрова