В петък Васил Петров за откраднатите мигове тишина.

Карина след „Игри на волята“, а състезанието коментират още Симеон Кралев, Димитър Морунов и Елизабел Крамарска.

„Хвърчащите хора“ с дигитална платформа за психично здраве.

В „Пътят на красотата с Ина“ естетичните процедури на известните.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова