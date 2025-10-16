Много смях и екшън, невероятни приключения и неочаквани обрати очакват зрителите с филмите в съботния следобед по NOVA. Старт на кино забавленията поставя американската комедия „Дърти хлапета“, която беше толкова успешна, че доведе до продължение.

Героите във филма ще ни помогнат да осъзнаем, че порастването на възраст не е равнозначно на умствено такова. Това, че си остарял - съвсем не означава, че си помъдрял! Петима най-добри приятели (Адам Сандлър, Крис Рок, Кевин Джеймс, Роб Шнайдър, Дейвид Спейд) се събират след години, да почетат паметта на треньора по баскетбол от тяхното детство, който наскоро е починал. Заедно със съпругите (Мария Бело и Салма Хайек) и децата си, приятелите прекарват заедно уикенда на четвърти Юли в къщата на езерото, където са празнували шампионските си титли. Няма значение, че някогашните момчета сега са уважавани бизнесмени, съпрузи и бащи. След като са отново заедно, нищо не може да спре тези непораснали деца да се забавляват на воля... като далеч не толкова солидни мъже.

По-късно от 15.00 ч. комедията „Моят най-добър приятел“ ще разкаже историята на начинаещия учен Оливър. Той е едва на 12 години, но вярва, че е измислил изобретение, което ще позволи на хората да чуват мислите на другия. Първо го изпробва на кучето си Хенри и за негова радост установява, че то работи. Сега може да чува всичко, което Хенри мисли, и е изненадан да разбере, че кучето винаги е разбирало какво му се казва.

Когато Оливър представя новото си изобретение на училищното изложение на науката, зла корпорация се опитва да открадне идеята за себе си. След като отвличат момчето с надеждата да се докоснат до изобретението, Хенри се обединява с кварталните кучета, за да спаси най-добрия си приятел.

