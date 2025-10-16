Джеймс Каан оплита Хю Грант в престъпните мрежи на италианската мафия в комедията "Мики Синьото око" тази събота вечер от 23.00 ч. по NOVA. Лентата на известния канадски комедиен режисьор Кели Мейкин иронизира разпространените стереотипи за организираната престъпност като дори използва имена на исторически гангстери и намигва с усмивка към събития от миналото.

Хю Грант влиза в ролята на Майкъл Фелгейт - англичанин, живеещ в Манхатън. Той работи в аукционна къща за търговия с редки и ценни картини. Когато среща Джина (Джийн Трипълхорн), се влюбва в нея и три месеца по-късно й предлага да се оженят. Джина му казва, че не би могла заради семейството си. Майкъл решава да разбере каква всъщност е причината. Проследявайки бащата на Джина – Франк (Джеймс Каан), той разкрива естеството на семейните проблеми – Франк всъщност е мафиотски бос…

Не пропускайте развръзката в комедията "Мики Синьото око" тази събота вечер от 23.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова