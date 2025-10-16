В петък в "Твоят ден" ще видите:

Пореден ден без кворум в парламента и нови словесни престрелки по върховете на държавата. До какво ще доведат трусовете на политическата сцена?

ВСС отхвърли идеята НС да тълкува текстове, свързани със Закона за съдебната власт. Какво следва оттук нататък?

Гласове срещу Путин - гост в студиото - Генадий Гудков, руски опозиционер за събитията в Русия и прогноза за войната в Украйна.

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 13.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Цветина Петрова