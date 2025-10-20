Пред Елизабет Методиева Цвети разкрива кои са най-големите стратези в предаването, признава на кого от съквартирантите се е извинила и разказва повече за опита си в любовта и за мечтите си за бъдещето

Имах предчувствие, че ще изляза от предаването, но не бях напълно сигурна. Знаех, че е въпрос на време“, разказва Цвети и споделя, че не се е виждала на финалната права във формата, защото според нея младите заслужават повече да спечелят.

Цвети от Big Brother: Бях малтретирана физически по време на бремеността ми! (ВИДЕО)

„Аз вложих цялото си сърце и душа в това, което правя в Къщата. Може би бях по-пасивна в опитите си да опозная хората. Вземах участие във всички разговори. Присъствах и не се изолирах от никого. Отделих необходимото време и внимание на всеки един съквартирант с цел да го опозная и разбера. В този социален експеримент бяхме много различни хора. Смятам, че Въшката и Стоянов играят със стратегия. Мина също. Тези са най-изявените стратези, заедно с Елена“, споделя Цвети и допълва, че е усетила Елена като най-фалшив човек сред съквартирантите.

„Бях в мисията „Социален патронаж“ и първите три дни нямах възможността да общувам със съквартирантите. Но усетих едно отношение от нея, без дори да ме познава. Тя имаше мнение за мен, без дори да ме е опознала. Без да си е говорила с мен. Котов, който влезе на по-късен етап от играта, имаше предварителна информация за нас, но това не му помогна, а му изигра лоша шега. Това му попречи, той не се постара да влезе в контакт с нас. Това, което беше видял, бе приел за достатъчно. Той не се опита да ни опознае като хора. Няколко часа преди финалните резултати от гласуването исках да си изясня отношенията с него. Исках да се извиня, защото смятам, че така е правилно. Независимо дали има камери или не, когато осъзнаем или преценим, че е сме засегнали чувствата на даден човек, трябва да се извиним. Затова го намерих за уместно.“

След излизането си от Къщата на Big Brother Цвети се среща с Мути, Михаела и участници от предишния сезон на формата като победителя Марио и Атижа. „Беше много емоционално и зареждащо. Помогнаха ми да се адаптирам и бързо да вляза в нормалния ритъм на живот. Казахме си хубави неща. Михаела ме прегърна и ми се извини за неща, за които не е успяла да го направи вътре в Къщата.“

Провокативната Цвети напусна Къщата на Big Brother

Цвети разказва, че синът ѝ я е поздравил за представянето ѝ в Къщата. Споделя, че съквартирантите са разбрали за мъжете, споменати във визитката ѝ от Котов, който я е видял предварително. Мина ѝ разказва за слуховете, които са витаели из Къщата за нея. Решава да даде информация на нея – защо и как се е озовала в ситуация да поддържа връзка с двама души. „Това беше ситуация, която ми се случи в рамките на последната година. С човека, с който имах по-дълги отношения, имахме кратка раздяла. В този период срещнах друг мъж. След като излязох от Къщата не съм контактувала с нито един от двамата и не смятам да поддържам връзка с никой от тях. Единият вече живее с друга жена и му желая цялото щастие на света. С другия имахме токсични отношения, от които бих искала да изляза. Това е моят избор. Вярвам, че всеки човек заслужава да бъде обичан и да обича. Чувството трябва да бъде взаимно и всеки да намери половинката, с която да остарее.”

Цвети става жертва на домашно насилие и то по време на бременността си. „В Къщата имахме ситуации, в които ме беше страх. Имаше един лайв, по време на който Иван удряше по плота на масата и крещеше. Тогава се страхувах не само за себе си. Стефани стоеше на близо и всички вече бяхме запознати с това, че е бременна. Дръпнах я настрани, за да не ѝ се случи нещо. Сигурна съм, че ако не бяхме във формата и не ни снимаха камери, това напрежение щеше да ескалира. Лично аз не толерирам агресията под никаква форма. Простила съм и съм надживяла това, което се случи с мен преди години. Но не бих допуснала отново подобно отношение. Апелирам към всички жени, които са усетили вербална или невербална агресия, да напуснат по най-бързия начин тези отношения. Не е лошо и да си сам!“, категорична е Цвети.

Четирима съквартиранти в oжесточен сблъсък за оставане в Big Brother

„На финала стискам палци Давид да спечели Big Brother. Много е готин, позитивен и е много добър пример за това как трябва да се държи един млад човек!“

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Боряна Димитрова