Нова порция напрежение между агресивния Иван, резервирания Стоянов и емоционалната Сияна, наричана Въшка, ще взриви Къщата на Big Brother в епизода тази вечер от 22:00 ч. по NOVA. Тримата съквартиранти отново ще са в центъра на вниманието, а престрелките ще са от всички страни. Какво ще провокира бурните им реакции?

В съботния лайв на Big Brother най-коментираната къща в България напусна провокативнaта Цвети, която беше много балансирана в играта си. Тя създаде силни приятелства и тази вечер ще видим как липсата ѝ се отразява на нейните най-близки хора сред участниците.

В Къщата ще настане апокалипсис по време на новата седмична мисия. Кой ще бъде отнесен от вихъра и кой ще се спаси?

Не пропускайте да видите в новия епизод тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова