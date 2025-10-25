В България може да се прави бизнес с мисия, сърце и отговорност — към качеството, към хората и към природата. Николай Умников, основател на „Аванс“, вече 27 години доказва, че доверието се изгражда с постоянство и грижа, но и с правилните хора.

„27 години са си 27 години. Като нито един път, нито за миг не съм си помислил, че аз мога да правя нещо друго.“

Компанията стои зад една от най-разпознаваемите марки бебешка козметика на родния пазар. Пред камерата на „Успехът: Forbes по NOVA“ Николай разказва за пътя към създаването на бранда „бебо“, който се развива заедно с поколения български семейства.

„Аз винаги съм вярвал, че имам какво да дам, имам какво да правя и за какво да се боря.“

Николай никога не е работил за някой друг. Казва, че страстта към предприемачеството вероятно се крие в родовата памет.

„Ние сме от стар габровски род. Един от моите прароднини е от видните габровци. С негови средства и със средства на други родолюбци е създадено второто училище в България след Априлска гимназия. Tой се е занимавал с търговия и може би аз съм наследил нещо от неговата кръв.

Сега като се върна назад във времето, винаги съм си мечтал да се занимаваме и с производство, освен с търговия, но не съм намирал смелост за това.“

Семейство Умникови започва своята бизнес история преди 27 години.

„Да, аз съм бил на годините на децата ми, когато съм прохождал в бизнеса. В началото беше One man шоу, така да се каже, и първият ни склад беше 60 квадрата, което на базата на сегашния ни мащаб изглежда твърде малко, но тогава той за мен беше огромен.“

Едва през 2015 г. екипът вижда пазарна ниша за развитие на популярния козметичен бранд за най-малките и първият продукт, който разработват, е влажни кърпички за новородени.

„Беше доста трудно да намерим кой да ни произведе самите мокри кърпи, защото изискванията ни бяха твърде големи относно състава, чистотата на самия продукт.“

Две години по-късно успяват. А благодарение на усилената работа и на не малка доза късмет, компанията разширява продуктовата си линия с екологични серии за бебето и дома.

„Отдадеността на екипа ни, сърцето, което те влагат в ежедневната си работа, води до тези резултати.“

Производството се реализира в Габрово, като фабриката е разположена на площ от 3200 кв. м., а капацитетът е 3 млн. пакета кърпички на месец.

„Започнахме да внедряваме автоматизация, роботизация, датчици, които да следят всички производствени процеси, за да могат да влязат те в синхрон, за да имаме гаранция, че ще получим един прекрасен продукт накрая.“

Онова обаче, с което Николай Умников се гордее най-много е, че децата му се завръщат в България, за да продължат семейния бизнес.

„Тайно съм се надявал, като всеки един родител, децата да поемат по пътя, който аз вървя и се радвам, че съумях да им дам избор. За мен това е много важно – решенията да вземат сами.

Да правят нещата, които ги карат да се чувстват добре, защото вярвам, че именно тогава човек може да разгърне най-доброто от себе си и да има полезност.“

Тази философия е заложена и в ценностите на компанията, в която работят над 140 души, обединени от обща визия за успех.

„Това припознавам като семеен бизнес – да успеем да въвлечем служителите ни във фирмата да изповядват тези наши семейни ценности, да бъдат отдадени и да дават сърцето си за работа.“

А как Николай Умников вижда успеха?

„Успехът за мен е чувство на удовлетворение за добре свършена работа. Успехът идва тогава, когато ти си изпълнил мечтите си и знаеш, че може още малко. И това да можеш да предадеш твоя опит на хората след теб и на хората до теб. Аз обичам хората, с които работя. Обичам екипа си и се радвам, че предавам частица от себе си и от моята любов към тях, защото получавам от тях същото. И това е нещото, което ме храни и ми дава увереност, че да продължа.“

