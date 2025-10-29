На 27 октомври в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. София беше проведен благотворителен търг, воден от екип на аукционна къща Sotheby’s London за УНИЦЕФ България.

Събитието се организира за втора поредна година, като този път каузата, която обедини над 250 гости, е програмата „Заедно от началото“ на УНИЦЕФ за ранна детска интервенция на семейства и деца с увреждания и затруднения в развитието. Набраните средства от търга ще бъдат използвани за разширяването на обхвата на програмата в три нови общини в България.

„Програма „Заедно от началото“ на УНИЦЕФ не е просто услуга, а общност от професионалисти, родители и хора с големи сърца, които вярват, че нито едно семейство не трябва да се справя само с трудностите. Благодарим на организаторите от Bulgaria Sotheby’s International Realty, на всички участници в търга, както и на нашите дарители и партньори, че заедно подаваме ръка на семействата на децата със затруднения в развитието“, заяви Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България.

Благотворителното събитие е организирано от Bulgaria Sotheby’s International Realty по идея на Христо Ангелков, управляващ партньор в компанията.

„Тази вечер ни срещна с изкуство, музика и вдъхновение – с творби и преживявания, които доказаха, че красотата има силата да променя животи. Вярвам, че всеки от вас намери своя начин да бъде част от тази промяна – чрез жест, чрез подкрепа, чрез съпричастност. И нека, с общи усилия, превърнем тази вечер не просто в спомен за една благотворителна инициатива, а в начало на традиция – традиция на добротата, щедростта и човечността, които ни обединяват“, каза Христо Ангелков, управляващ партньор в Bulgaria Sotheby’s International Realty.

Произведенията на изкуството и преживяванията, разиграни на търга, бяха дарени от техните автори и спонсори на събитието в подкрепа на УНИЦЕФ и избраната кауза. Сред творците са съвременни български и чуждестранни художници като Франческо Макапани Мисони, MIKA SAV и Миряна Тодорова, чиито произведения на изкуството бяха продадени на най-висока цена. Участваха още творби на NIKYOTO & КОНСТАНТИН, Ваня Дудоленска, Сара Алберт, Георги Андонов и Генчо Накев. Фотографът Костадин Кръстев – Коко също дари специална семейна фотосесия.

Домакинът на събитието, Национална библиотека „Св. Кирил и Св. Методий”, дари фототипно издание на класическия български роман „Под игото” на Иван Вазов. Гостите на търга наддаваха и за изключителни преживявания, сред които посещение в аукционната къща Sotheby’s в Лондон, тур на френска винарна и вълнуващо изживяване на писта със световноизвестна марка автомобили.

Специални гости на събитието бяха и любими български изпълнители и музиканти като националният посланик на УНИЦЕФ в България Елена Петрова, Мария Илиева, Орлин Павлов, Любо Киров, Живко Петров и Flawless Trio.

Повече информация за програмата „Заедно от началото“ можете да откриете тук.

Можете да подкрепите програмата на УНИЦЕФ „Заедно от началото“, като се регистрирате за редовни месечни дарения на www.dari.unicef.bg.

