България запазва водещите си позиции в Европа в иновациите при жените
Българският еврокомисар Екатерина Захариева и вицепремиерът Томислав Дончев откриха кръгла маса на тема „Жените в иновациите“.
NOVA е медиен партньор на инициативата организирана от сдружение "Дамски форум". Сдружението работи за равнопоставеност на мъжете и жените. В професионално отношение фокусът на събитието, което се проведе в София, беше поставен върху участието на жените в технологични бизнеси и насърчаване във финансовата им независимост. Захариева заяви, че по отношение на жените в иновативни проекти България е позиционирана високо в Европа.
„Това безмилостно състезание в това кой ще води в технологиите, кой ще ги владее, кой ще ги определя или движи напред в световната икономика, не можем да си позволим да загубим. За съжаление данните за жените в иновациите не са окуражаващи и само 9% от иноваторите са жени. България стои доста по-добре в сравнение с Европа. При нас са 13%, което нарежда страната ни на 6-то място", каза Екатерина ЗахариеваРедактор: Райна Аврамова
