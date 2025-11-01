Фондация „Заедно в час“ обединява публични личности и инфлуесъри в необичаен формат – благотворителен гейминг футболен турнир, който превръща играта в кауза, а дарителството в преживяване. Повече за инициативата в студиото на „Събуди се“ разказват Нели Кочева и Ива Григорова.

„Отборът на будителите е една кампания, която разработихме заедно със „Заедно в час“, за да популяризираме будителството. Имаме нужда да подкрепяме образованието и учителите, които обучават младото поколение. През годините будителите са били тези, които са движели развитието на българската история и принадлежност. Идеята на кампанията показва, че техният акт е усилие на колективен дух и отборност. С отбора на будителите искаме да приобщим хората и да покажем, че будителството е акт на ангажираност и принадлежност“, каза Ива Григорова, част от Publicis Group България.

„Всички личности, които ще оживеят в тази кампания са с изключителен принос към българската култура, общество и образование. Хората, които сме избрали, са пряко свързани с образованието. Това са Васил Априлов, основател на българското светско училище в Габрово, Найден Геров, Петър Берон… Искаме да надградим почитта над тях и да предадем тяхната мисия и завет. Искаме да вдъхновим другите хора да правят като тях – да допринасят за обществото, да даряват и да са активни. Избрали сме ги, защото това са хората, поставили основата на съвременното образование. Кампанията има за цел да подкрепи тези, които днес правят същото – съвременните учители“, разяснява Нели Кочева, ръководител на фондонабиране и развитие в „Заедно в час“.

Всички желаещи могат да се включат на сайта otborbuditeli.bg като закупят тениска и да гледат турнира, който ще се проведе на 22 ноември и ще се излъчва на живо в каналите на „Заедно в час“. Инициативата ще е футболен турнир, като в отбора освен будителите ще се включат изявени личности в обществото като Владимир Николов, Георги Блажев, Стефан Попов и други. Целта е да се приобщи обществото и чрез гейминг турнира да покажат колко близка е темата за образованието.

