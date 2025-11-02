Предстои премиерата на новия български мюзикъл за деца и възрастни „Тайната на музиката“. Повече за предстоящото събитие в студиото на "Събуди се" пред Марина Цекова разказват Михаела Филева и Александър Чобанов. Изпълнителката е създала някои от песните и влиза в роля в спектакъла, а Александър е създател на идеята и написал либретото на мюзикъла.

Чобанов споделя, че са работили с американския режисьор Уест Хейвър, който силно се впечатлява, че това е творба от българи за българския преход и времената, в които създателите са били деца.

„Спектакъла е мюзикъл за едни безпътни времена, в които се търси надежда. Режисьорът дълбоко е влязъл в нашата история, а Сашо е един от най-добрите драматурзи, като е създал много плътни и смислени герои. Те носят в себе си това чувство и желание за промяна и желанието да откриеш един по-светъл път. Започваме да имаме смислена и готина мюзикълна традиция в България. Нашият мюзикъл е създаден от българи за българи, разказващ историята ни. Това не е далечна и чужда история, а си говорим за неща, които всеки един от нас е преживявал. Ще е вълнуващо за публиката от всички възрасти“, разказва Михаела Филева.

„Аз съм дете на прехода и той има и позитивна посока на развитие. Смущава ме това, че когато се говори за преход, той е с политическа окраска. Освен мрак в него имаше и позитивни емоции. Историята е много проста и е за едно момиче, което разбира, че музиката не е само ноти, а може да е мост между поколенията, да разказва истории, да променя света, да отваря затворени врати от груби тирани и автократи“, разкрива повече детайли за историята авторът Александър Чобанов.

За Михаела, която пише, създава и изпълнява музика, тя е една добра приятелка, към която се обръща в трудни моменти. Според нея в „Тайната на музиката“, изкуството е нещото, което може да износи на плещите всяко едно объркване или губене на пътека. Посява се идеята, че надеждата идва в идеалите, изкуството и в новото поколение, което е чисто и необременено.

За спектакъла се събира страхотен екип. Хореограф е Ралица Мерджанова, а режисьор е Уест Хайлър. Музиката е написана от Любо Денев. Главните роли са поверени на 12-15 годишни деца, но сред изпълнителите са опитните актьори Влади Зомбори, Владимир Михайлов, Цвети Павлов, Вяра Табакова.

Не пропускайте спектакъла „Тайната на музиката“ с премиера на 18 ноември в зала 1 на НДК

Редактор: Райна Аврамова