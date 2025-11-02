Българското кино продължава да жъне успехи по целия свят. Лентата „Дяволски игри“ печели поредната награда, след отличията в Мумбай, Ню Йорк, Италия…Актрисата, режисьор и продуцент Деси Тенекеджиева е гост в „Събуди се“, където разказва за последните постижения и награди, с които бе отличена тя и филма.

„Най-важното е когато разказваме една история, тя да достига до хората. Добре е, че в случая тя е достигнала и до журито. Обикновено филмите се делят на фестивални и комерсиални, но с филма ни „Дяволски игри“, който е фентъзи трилър, но с добавени арт елементи и английско чувство за хумор, успяхме да достигнем до различни хора и да ги развълнуваме“, споделя Тенекеджиева.

Според авторката ключът към успеха на филма е историята, която е за борбата между доброто и злото, между светлината и мрака. Трудно се оценява доброто ако не знаеш какво е лошото. За нея като човек, който създава историята заедно с Бен Чарлс Едуардс, е важно всеки един персонаж да бъде поставен в центъра на събитията.

Действието в „Дяволски игри“ се развива в България и то на невероятно красиви локации, като пещерата Проходна, храм паметника Александър Невски, Камбаните и други емблематични места. Българската музика също присъства в лентата и прави впечатление. На фестивала в Ню Йорк филмът се възприема като истинска реклама на страната ни.

„Моята героиня е глуха и зависима, затова още предпремиерната прожекция на филма я направихме за общността на глухонемите. След това направихме едно турне с подкрепата на общините, за да направим безплатни прожекции след излъчването по кината“, разказва Деси като призовава да се свържат с нея и екипа й желаещите да организират прожекции общини.

Деси Тенекеджиева напомня, че предстоят концертите „Коледна приказка“ с маестро Камджалов като този път спектаклите ще се поведат във Варна, Стара Загора и Бургас. Жителите на София пък ще станат свидетели на „Елхите на таланта“, които ще бъдат разположени пред НДК.

Редактор: Райна Аврамова