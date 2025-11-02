Веселин Маринов е "човекът-концерт". В края на ноември изпълнителят затваря цикъла с 4 дати в НДК. Неговата песен за „Жълтата рокля“ се пее от малки и големи, което е парадокс и за самия него. Изпълнителят влиза в студиото на „На фокус с Лора Крумова“, където признава, че не може да си обясни популярността на песента. Преди няколко години, той я поставя на шесто място в албума и не е подозирал колко любима ще стане тя на почитателите му. Разказва, че на концерт в Горна Оряховица има 600 жени, облечени с жълти рокли.

„Жените, които харесват музиката, която правя, от тях 95% се оказва, че имат в гардеробите си жълта рокля. Текста на песента е на Мариета Ангелова, а музиката е на Красимир Гюлмезов. Няма правила и ако можех щях да правя всяка година такива песни. Имам чувството, че песента продължава да надгражда и не е стигнала пика си. Никога няма да забравя концерта си в Горна Оряховица в летния театър. Почти всяка жена беше облечена с жълта рокля“, разказва Маринов как една жълта рокля се превърна в абсолютен хит.

Той разкрива, че не само заради визуалната прилика, Силвестър Сталоун му е любим актьор и дори има снимка с него. Често преди концерти гледа неговите филми.

„Миналата година напълнихме лесно три дати в НДК. Събрахме се екипа и решихме да опитаме с четири дати тази година. Все още има свободни места и се надявам да се запълнят. Зала №1 на НДК е уникална, защото е измислена за концерти. Звука, присъствието на публиката се усеща от изпълнителя и всички стават съпричастни дори и да са на втори балкон. Искам почитателите ми да намерят и допълнят онова, което им е любопитно за мен през тази година, в която не сме се виждали. В песните ми има много поезия и правилен български литературен език. С тези 4 концерта, които ще направя тази година, общо в НДК ще станат 37 концертите ми. За първи път излязох на сцената в НДК през 2000 година, но не беше съвсем пълна залата. Имаше празни места по ъгълчетата. Артистите виждаме всичко и вълнението е едно и също тогава и сега. Отговорността е много голяма и винаги има съмнения дали всичко е подготвено. Нямам време за ритуали, защото вечно има нещо, което да се оправя в последния момент“, признава изпълнителят.

„Моят роден град е Полски Тръмбеш и винаги минавам през него, въпреки че майка ми си отиде миналата година. Ходя постоянно, дори и за едно кафе на центъра. Радвам се на всички малки неща в живота, различни от концертите ми – да отида на екскурзия, да заведа внуците в парка с мечките в Белица и дори да отида на почивка, която все още е голям лукс за мен“, разкрива той.

„Всеки път в концертите си имам нещо различно и този път акцентът ще е върху баладите. Имам над 110 балади в репертоара си от 31 албума, които съм издал. Баладата е такъв стил в поп музиката, която не може всяка да стане хит. Тя е за лично ползване. Мисля, че те се създават когато душата ти не е могла по друг начин да изрази чувството, което витае в теб. Шлагерите се правят по поръчка. Масовият слушател чува хитовете, докато баладите остават ощетени. „Да се събудиш до мен“ и „Сняг“ са балади, които станаха хитове. Искам специално да поздравя колегите си: на барабаните Теодор Янков, Радослав Терзийски на бас китара, Антон Златков на китара и Ясен Велчев на пиано. Това са гениални музиканти, на които благодаря от сърце. С тях направихме 20 неповторими летни концерта. Предстоят концерти на 25, 26, 27 и 28 ноември в зала №1 на НДК“, споделя Веселин Маринов.

Редактор: Райна Аврамова