Буря от обрати се развихри в Къщата на Big Brother в нощта на последните номинации в социалния експеримент. В центъра на събитията попаднаха колоритният Давид, изкусителната Сияна, нестандартната Ебру и ловецът на духове Стефан, като всеки един от тях изигра ключова роля в определянето на номинираните съквартиранти тази седмица.

Последни номинации и изненадваща “бомба” в Big Brother

Финалното хвърляне на зара в седмичната игра “Змии и стълби” осигури победата и сигурният имунитет на Ебру. Щастието на педагожката беше видимо, но трая много кратко. Минути по-късно Давид изигра своята специална карта “Победа”, която му подари извоюваното от Ебру предимство.

По време на номинациите най-много гласове за изгонване събраха Стефан, Ебру и Стоянов. Зрителите на NOVA определиха в “бомба” да се превърне Сияна, което насочи гласовете за нея към голямата ѝ съперничка и страстен критик в Къщата - Елена.

Михаела Василева се завръща в Big Brother

Гласуването в приложението NOVA PLAY вече е активно. Участникът с най-нисък вот на доверие ще се раздели с мечтата си за голямата награда от 100 000 лева само на няколко крачки от големия финал.

След като напусна предаването по медицински причини, един от най-ярките образи за сезона - Цецо, гостува в официалния подкаст на предаването “Голямата сестра”. Там той разказа за участието си в най-обсъжданото риалити в телевизионния ефир, проблемите на ЛГБТИ общността в България, както и посочи своите фаворити за победата. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Елена Сергова и Калин с горещи коментари за случващото се в Къщата на Big Brother

Редактор: Боряна Димитрова