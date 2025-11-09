За всичко това ще говорят две дами, които са доказали, че мястото на жените е на върха на професията. В студиото на „Събуди се“ гостуват Цветанка Минчева, председател на Съвета на жените в бизнеса в България и Лидия Шулева, член на журито на наградите на Съвета на жените в бизнеса в България.

„Живеем в невероятно бързо променящ се свят. И ако доскоро се говореше, че светът е като магистрала, сега вече това може би е Hyperloop. Изкуственият интелект тепърва навлиза. Предстои да видим ефектите върху всички страни на бизнеса. Едно от притесненията на хората, които следят внедряването им, е това той да не наследи т.нар. предразсъдъци. Затова и много се говори, че внедряването на технологиите предизвиква и морални, и социални казуси, които трябва да бъдат решени, наравно с тяхното приемане от бизнеса и от хората“, споделя Цветанка Минчева.

„Забелязва се, че жените са много по-гъвкави в приемането на новостите. В някаква степен дори са малко по-рискови от мъжете по отношение прилагането на такива технологии. Посредством тези си качества те успяват да променят. Точно тези бариери, за които и г-жа Минчева говори. Има много успешни примери в тази посока, при които с малко гъвкавост и с малко риск, успяваме да обърнем и променим нещата. Това ще бъде видяно и по време на нашия форум“, пояснява Лидия Шулева.

Могат ли жените да бъдат в крак с технологиите, които се променят всеки ден?

„Жените не трябва да бъдат технологизирани, а по-скоро трябва да използват технологиите в своя полза. Виждаме много предимства от това как те ще бъдат внедрени в бъдеще, много възможности. Но все по-важно на дневен ред излиза типът лидерство, което трябва да имаме, за да преминем през тези времена всички заедно като общество. Точно там дамите имат невероятен принос, тъй като притежават качества, които позволяват промените да бъдат преодолени по по-гъвкав начин. И по-устойчиво, гледайки към цялото общество“, пояснява Цветанка Минчева.

Гледайки към нашия Министерски съвет, г-жо Шулева, Вие имате опит и в политиката – колко жени виждаме там? Една. Важен е ресорът – Министерство на финансите, и все пак – една. Как си обяснявате това?

„Темата за равнопоставеност, която е една от главните теми на нашия съвет, в който работим, е именно издигане на ролята на жената във всички направления. За съжаление, въпреки че имаме много добри примери от сравнително близкото минало, когато процента на жените и в управлението, и в политиката, и на много други места, беше много по-висок, сега се наблюдава обратна тенденция. Поставили сме си за задача да работим за утвърждаване на модела за равнопоставеност. Защото това е изключително важно. И създаване на по-добри възможности за реализация на жените, имайки предвид тяхната многостранна роля и функции, в които те неминуемо се намират. Една от нашите задачи беше да видим как майчинството се съчетава с професионалната квалификация. С възможностите за кариерно развитие. От една страна, всички знаем в каква дълбока демографска криза се намираме, но от друга страна, откъсването на жените по две, четири или повече години от професиите, води до загуба на таланти. И на обществото, и на самите жени. В тази връзка са и едни наши предложения, върху които работим от години. Доволни сме, че стъпка по стъпка, те се припознават и от управляващите. Надяваме се в този бюджет да се приеме една мярка, която ще даде възможност на жените, от една страна, да осигурят грижа за децата, а от друга – да се реализират по-добре професионално. Проблемът с майчинството е, че няма кой да отглежда децата до 2-годишна възраст. Имаме голям недостиг на ясли, а и на детски градини, особено в големите градове. Парите за т.нар. майчинство, за което плащат и всички мъже. Това обезщетение е обезщетение за отглеждане на деца. Трябва да се дадат тези средства, за да може, ако майката и бащата са на работа, да наемат някой, който да се занимава с тези деца. Това обезщетение трябва да се плаща от момента, в който майката реши да се върне на работа.“

Г-жо Минчева, трябва ли да се увеличи майчинството през втората година или по-добре да се дават стимули за това жените да могат спокойно да се върнат на работа?

„Нашите предложения, който са резултат от предишния Глобален форум, който проведохме в София, са 10 идеи, които да подпомогнат развитието на бизнеса и равнопоставеността на дамите в него. Те са в посока подпомагане на работещите родители. Ние вярваме, че това е въпрос на бизнес. И колкото повече дами има в бизнеса, толкова той става по-добър. Така че при възможност жените да се върнат на работа и да принесат към икономиката, а в същото време да получават, както каза г-жа Шулева, средствата за отглеждане на детето, ние виждаме повече ползи за бизнеса, както и за дамите.“

„Имаме 64 компании, които участват в нашия годишен конкурс за равнопоставеност и многообразие. Ще раздадем много награди на 50% повече участници“, пояснява Лидия Шулева.

Петото издание на Глобалния форум на жените лидери ще се състои на 13 ноември в Гранд Хотел Милениум – София.

