Тази Коледа сцената отново е Ваша – сцената на добротата, щедростта и човечността. Фондация „За Нашите Деца“ дава официален старт на 13-ото издание на своята утвърдена коледна кампания „Тази Коледа чудесата правите Вие!“, която вече повече от десетилетие мобилизира корпоративни партньори, общности и хиляди индивидуални дарители в мисията да осигурят грижовна, сигурна и обичаща среда за най-уязвимите български деца.

През последните 33 години фондацията остава надеждна опора за децата и семействата, които срещат трудности. Само през изминалата година близо 4000 деца, родители и специалисти получиха подкрепа чрез разнообразните услуги на организацията – от ранна интервенция и психологическа помощ, до социални услуги, обучения и програми за семейно укрепване.

Работата на фондацията обхваща деца, лишени от родителска грижа, бебета, родени с труден старт в живота, семейства, изправени пред риск от раздяла, както и специалисти, които ежедневно работят с уязвими деца.

Успехът и устойчивостта на кампанията се дължат именно на дарителите, чиито жестове на съпричастност променят съдби. Предходното, 12-о издание на кампанията, набра над 100 000 лева, които бяха вложени в ключови и дългосрочни услуги за децата в ранна възраст.

„Да виждаме как хиляди хора и десетки компании се обединяват около каузата на децата е най-голямото доказателство, че чудесата се случват, когато сме заедно. Тази Коледа отново вярваме във Вашата доброта, защото благодарение на нея всяка година спасяваме детства и даваме нови възможности за растеж,“ споделят от фондация „За Нашите Деца“.

Възможности за включване в „Тази Коледа чудесата правите Вие“

Коледни предизвикателства

Фондацията насърчава компаниите да организират свои празнични инициативи – благотворителни базари, тематични търгове, томболи, работилници или събития за служителите – чрез които да съберат средства в подкрепа на децата и семействата, за които Коледа не е празник, а поредно изпитание.

Продукти с кауза

Средствата за кампанията могат да бъдат подкрепени и чрез закупуване на продукти с кауза, достъпни за поръчка чрез партньора Ozone.bg. Всеки артикул е създаден с мисия – да осигури грижа, сигурност и развитие на най-малките.

Специален акцент тази година е книжката „Коледна приказка“ от Веселина Балтова, с илюстрации на Габриела Петкова, отпечатана безвъзмездно от Булвест Принт. Историята следва Малката звездичка Поли в нейното търсене на отговор на въпроса какво е истинската Коледа – пътешествие, което показва, че магията на празника се ражда в добротата, споделената грижа и обичта. Всички приходи от продажбата на книгата се даряват на фондацията.

Пазаруване с кауза

И тази година „За Нашите Деца“ обединява социално отговорни компании, които през декември ще даряват част от печалбата си от избрани продукти. По този начин всеки клиент става част от промяната – с всяка покупка подкрепя реални услуги за децата в ранна възраст.

Нова Броудкастинг Груп е медиен партньор на инициативата.

