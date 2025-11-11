Предколедно Галерия VIVACOM Art Hall Оборище 5 посреща две впечатляващи изложби – „FREE SPIRIT“ на Елвира Кръстева (ELVIRART) и експозицията на творческите коледни елхи на Теодора Николова. Откриването им ще се състои на 18 ноември 2025 г. от 18:30 ч. в галерията, където гостите ще могат да се потопят в света на изкуството и магията на предстоящия празничен сезон.

ИЗЛОЖБА „FREE SPIRIT“

Елвира Кръстева (ELVIRART) представя своята самостоятелна изложба „FREE SPIRIT“ – едно пътуване през емоциите, цветовете и свободата на човешкия дух. Експозицията й ще продължи до 23 ноември 2025 г., като посетителите ще имат възможност да се срещнат лично с авторката и да научат повече за нейните творби и вдъхновения.

„FREE SPIRIT“ е селекция от творби, които обединяват различните аспекти на вътрешния свят на художничката – нежността и любовта, дивата необуздана енергия, интуицията и свободата. Всяко платно има послание, заредено с хубаво чувство, припомня нещо или носи урок. Вдъхновява и носи красота! Очите, които са винаги отворени!

„Ще видите на пръв поглед различни картини, но всички те са част от едно цяло – от нашата същност. Представям ги заедно, защото всичко е свързано, не са отделни части от живота. Всяка носи послание, вдъхновение и красота. Моето изкуство не търси да покаже проблеми, а обръща внимание на хубавото – защото и това е позиция“, споделя Елвира Кръстева.

Елвира Кръстева (ELVIRART) е възпитаничка на Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ – Сливен и на Националната художествена академия. От ранна възраст животът ѝ е изпълнен с креативност, идеи и живопис, които намират израз в разнообразни форми – от картини и стенописи до арт проекти върху различни повърхности. През годините Елвира Кръстева е изрисувала десетки стени в заведения, обществени пространства, домове, ескейп стаи, декори за телевизионни предавания и уникални персонализирани якета. Рисува различни теми, обекти, съществуващи или не в различен стил, на различна повърхност и различни размери от най - малки платна, до големи бетонни стени. Всяко произведение е носител на индивидуалност и емоция, създадено с дълбоко разбиране за човешката душевност. Най - голямата страст за нея е живопистта... маслените бои и платното!

Изложба „FREE SPIRIT“ на Елвира Кръстева (ELVIRART) ще бъде представена в периода от 18 до 23 ноември 2025 г.

Творческите предложения на коледни елхи от Теодора Николова ще могат да бъдат разгледани и закупени от 18 ноември 2025 г. до Коледа в галерията.

Редактор: Райна Аврамова