Темите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
В сряда Весела Бабинова и Леонид Йовчев за подкрепата на близките ни във важните моменти.
Джуджи ще ни разкаже историята на Тереза Нойман – католически мистик и стигматик.
Ще ви срещнем със Стефания Колева и Геро.
Най-забавните видеа в рубриката на Ники Станоев.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
