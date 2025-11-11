В сряда Весела Бабинова и Леонид Йовчев за подкрепата на близките ни във важните моменти.

Джуджи ще ни разкаже историята на Тереза Нойман – католически мистик и стигматик.

Ще ви срещнем със Стефания Колева и Геро.

Най-забавните видеа в рубриката на Ники Станоев.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова