Ключова победа на стратега и постоянен капитан на племето на Безименните - д-р Пекин, осигури на Жълтите ценни хранителни запаси преди предстоящите отборни битки. Психиатърът надви най-голямата си съперничка в екстремното риалити - Ръждавичка, в оспорван лидерски дуел.

Д-р Пекин и Ръждавичка мерят сили в оспорван капитански дуел в “Игри на волята”

Битката на капитаните противопостави водачите на Безименните и Феномените в съревнование на логиката, паметта и издръжливостта. Те бяха придружени от двама верни секунданти - приключенеца Калин и компютърния специалист Алекс. Грешка в стратегията на Ръждавичка позволи на нейните опоненти да натрупат преднина, която задържаха до самия край.

Безименните пленяват Калин в новия епизод на “Игри на волята”

За победата си д-р Пекин получи възможност да вземе лична облага от 100 златни гроша, но тя избра да подсили своите съплеменници с хранителни запаси. Това решение пробуди съмнение у новосформирания съюз между Калин и Ивайло, които изградиха детайлен план за планиран саботаж и завземане на властта в племето.

Учител и ученик се изправят един срещу друг в кастинг битка в “Игри на волята”

Сблъсъците на Арената в Дивия север продължават и утре номинационна битка с маратон от изпитания, след която ще бъдат посочени и първите номинирани участници тази седмица.

Гледайте “Игри на волята” в сряда, 12 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Райна Аврамова