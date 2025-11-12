-
Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Юлияна Цигова от Елин Пелин.
Късметът на Юлияна за нейната игра беше кутия номер 12. Тя отказа да я продаде на Банкера за 3500 лв. и дори за 5000 лв., които получи като трета оферта. Отхвърли и три предложения за смяна и остана с кутия 12 до края на играта, където в последните две неразкрити кутии останаха 1500 лв. и 10 000 лв. С последната си оферта, Банкерът успя да изкуши Юлияна и тя прие сигурната сума от 5500 лв. Когато отвори кутията си на финала откри в нея 10 000 лв., които беше пазила през цялата игра, но продаде на стъпка преди да бъдат нейни. Въпреки това, Юлияна не си тръгва от „Сделка или не“ с разочарование, а с награда от 5500 лв. и незабравими емоции от своето участие в играта.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
