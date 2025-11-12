Първият търг на Artmark за Следвоенно и Съвременно изкуство, проведен на 11 ноември във VIVACOM ART HALL „Оборище 5“, завърши с огромен успех, постигайки общо продажби от 250 000 евро и 70 % продажби. Събитието се превърна в знаков момент за българския арт пазар, отбелязвайки нова глава в историята на българското изкуство.

Атмосферата в залата беше наелектризирана през петте часа и половина наддаване, с над 100 присъстващи гости и общо 120 активни участници, присъединили се както лично, така и онлайн от България, Германия, Великобритания, Румъния и Канада. Вълнението се усещаше в залата, докато публиката въодушевено коментираше и реагираше на всеки удар на чука от водещия.

Няколко лота завладяха вечерта и поставиха нови пазарни рекорди. „Пейзаж от Добруджа“ на Иван Вукадинов започна с наддаване от 3 000 евро и достигна 20 000 евро, четири пъти над максималната предварителна оценка, поставяйки нов рекорд за художника. По подобен начин „Горски пейзаж“ на Генко Генков започна на цена от 5 000 евро и достигна 13 000 евро, почти три пъти над началната си цена, което за пореден път отразява силния ентусиазъм на колекционерите. Творбата „Голо тяло“ на Мичи достигна 16 000 евро, докато „Рибена кост“ на Кольо Карамфилов осигури един от най-вълнуващите моменти на вечерта, като се покачи от начална цена от 2 000 евро до 14 000 евро в 28 стъпки на конкурентно наддаване, предизвиквайки овации както от гостите в залата, така и от онлайн публиката.

Търгът подчерта ясното предпочитание сред колекционерите към постмодерни и утвърдени гласове, като същевременно остана отворен за динамични съвременни таланти. Международни участници допринесоха за оживената атмосфера, потвърждавайки, че българското съвременно изкуство получава признание извън границите си.

„Забележителните резултати на този аукцион отразяват силното търсене на българско съвременно и следвоенно изкуство, както на местно, така и на международно ниво“, каза представител на Artmark. „Колекционерите демонстрираха вкус, проницателност и ентусиазъм през цялата вечер, а постигнатите изключителни цени подчертават нарастващата значимост на българските художници на международната сцена.“

Успехът на това първо издание поставя основите за бъдещи подобни събития, докато Artmark продължава да култивира и разширява българския пазар на изкуството.

Следващите търгове на Artmark ще се проведат на 17 декември (Зимен Аукцион) и 18 декември (Аукцион за Декоративно изкуство и Бижута). Колекционерите могат да очакват възхитителна селекция от произведения, обхващащи както утвърдени, така и нововъзникващи художници – два дни, обещаващи открития, вълнение и нови рекорди.

Редактор: Райна Аврамова