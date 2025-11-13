Фермерът Кристиан се сбогува с Арената след изключително оспорван четворен елиминационен сблъсък. Днес специално за „На кафе“ с него се среща репортерът Деси Жаблянова, която ще го разпита за фермерската рутина, за приключението „Игри на волята“ и за предизвикателствата в живота му. Участникът признава, че все още изживява емоциите в Игрите и още дълго ще остане преживяването в него.

„Събуждам се още в играта всяка сутрин. Вечер гледам предаванията и няколко пъти вече се срещахме участниците, но не искам да знам какво се случва, за да мога да го изживея. Разбира се направих някои грешки в играта. На някои места не бях много инициативен, но социалната игра бих я изиграл по същия начин. От моята гледна точка е достойна и не виждам да съм направил някои фатални грешки. С изключение на яденето на филиите и захарта. Но не чувствам толкова огромна вина, защото не бяхме предупредени“, разкрива Кристиан.

Фермерът разказва, че подготовката му за екстремното риалити се състои в строене, садене, копаене във фермата.

Преди години Кристиан е бил треньор на Адриана Лима в САЩ и според него е спорно дали известни и популярни личности биха се справили. Мнението му е, че „Игри на волята“ не са за всеки и трябва да си малко луд и мазохист, в добрия смисъл. Условията, в които се подлагаш там, са близки до нечовешки. Не мисли, бе Адриана Лима би издържала в „Игри на волята“. Би тренирал желаещи, подготвяйки ги за „Игри на волята“, но приоритетът му е да изгради хубава, мултифункционална зала, в която да идват утвърдени треньори от „Игри на волята“ и бивши участници. Целта му е да се организират спортни лагери. Планира да изгради площадка с елементите от предаването. Една от задачите на играчите ще е да работят в оранжериите, която се оказва не лека работа.

„Съчетанието на чиста храна, чистия въздух и удобно място за спане, е перфектно за спортен лагер“, е мнението на фермерът. Предизвикателство е да живееш на село, защото работата не свършва никога.

„За мен той се представи достойно и се радвам, че хората го оценяват. Когато вървим по улицата непрекъснато го спират и искат да се снимат с него. Не искам да ме подготви за мое участие, защото не бих издържала на глада“, категорична е съпругата на Кристиан.

„Стискам палци на Ивайло, разбира се. С него станахме като братя. Много харесвам Калин и Траян", споделя фаворитите си за победител участникът.​

