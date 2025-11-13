-
Ще успеят ли Безименните да избегнат четвърти пореден племенен съвет?
Отборната игра, стратегията и бързата мисъл ще бъдат в основата на следващата битка за неприкосновеност в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След като загубиха вчерашния маратон на Арената, днес Безименните ще опитат да прекъснат победната серия на Феномените. Дали обаче разделението в племето няма да застане на пътя им?
Таен саботаж в новия епизод на “Игри на волята”
Междувременно в Резиденцията и Изолатора разговорите между коалициите ще продължат. Капитанът на Сините Ръждавичка ще състави план за действие при евентуална загуба с Алекс, Дино и Траян. Номинираният Ивайло пък ще проведе таен разговор с лидера на Жълтите д-р Пекин, с който ще се опита да си осигури евентуално предимство при битката за оцеляване.
Д-р Пекин и Ръждавичка мерят сили в оспорван капитански дуел в “Игри на волята”
Кой ще е следващият номиниран в Дивия север?
Ще разберете в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.
