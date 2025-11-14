Малко време остана до събитието „25 години Сблъсък“, което ще се проведе на 23 ноември, неделя от 19 ч. в зала Асикс Арена София. Сблъсъкът ще е такъв, какъвто стартира преди 25 години. В него продуцентът Маги Халваджиян има значителен брой участия.

„Нямам цедка на устата и тогава, и сега си говоря свободно. Гледайки кадрите от преди 25 години ми прави впечатление колко по-свободни сме били. Нямаме нулева автоцензура. Сега всички я имаме. По-страшно от цензурата е автоцензурата. Това означава, че имаш страх в главата си, което е гигантски проблем. Затова „Сблъсък“ сега е огромно събитие, защото там ще може да се говори по начина, по който се говореше преди 25 години. Тези неща вече не могат да се видят по телевизията“, каза Магърдич Халваджиян.

Събитието няма да се излъчва по телевизията, защото според Иван Христов сами си унищожаваме собствената смелост и свобода. Според Кристина Патрашкова журналистиката и шоубизнеса зависят от икономически и политически кръгове.

„Абсолютно умишлено изчезнаха разследващите журналисти. Изчезнаха предавания, които забавляваха с това да осмиват тези, които ни управляват. Те нямат интерес да се бъзикат с тях“, допълва продуцентът.

„Темата, която е най-близка до нашите сърца е може би третата тема, която ще се засегне на събитието. Маги Халваджиян и Димитър Рачков ще защитават темата – „25 години по-късно“. Време е за прибиране или е време за бягство. Срещу тях ще бъдат Иво Танев и Къци Вапцаров“, разкрива Иван Христов.

Маги Халваджиян признава, че винаги избира трудните пътища, в които човек се калява. Тогава инстинктите ти заработват и трупаш опит. Сблъскваш се с едни неща, преодоляваш ги и ставаш по-силен. Затова позицията му е, че който иска да постигне нещо и да се бори, той трябва да е тук. Възможностите са повече, трудно е, но така се става силен. Това е естественият подбор според Халваджиян. Но съществува и другата теза, на хората, които знаят, че не живеят в оазис.

„Господари на ефира“ за нас бяха мисия, защото искахме да показва недъзите, за да могат те да се оправят. Когато станаха неудобни изчезнахме подобно на разследващите журналисти. Темата, която ме интересува и вярвам е, че ние българите си продадохме свободата за едни хладилник с храна“, разкрива Халваджиян.

„Може би най-взривоопасната тема ще е втората и тя е: „Европейският съюз повече ни даде или взе?“. Маги се пали по повечето теми, но ще бъде в бекстейджа и ако имаш необходимост да се изкажеш, влизаш на ринга и го правиш. В този сблъсък ще участват Костадин Костадинов от „Възраждане“ и Владислав Апостолов срещу Георги Харизанов и Теодор Михайлов. Първата тема ще е „Изпростяхме или се цивилизовахме за 25 години. В нея мнения ще сблъскат Андрей Слабаков и Венци Мицов, които са в един отбор и ще защитават тезата, че за 25 години българинът тотално изпростя. Срещу тях са Ивка Бейби и Евгени Минчев, които са на мнение, че се цивилизовахме. Първата тема има символично значение, защото Андрей Слабаков и Евгени Минчев бяха първите участници, които преди 25 години спореха дали има истински хайлайф в България“, дава повече детайли за предстоящото събитие Иван Христов.

„Символичен момент е да спрем и да се огледаме докъде я докарахме. Цяло едно поколение израсна през това време“, обединяват се около мнението гости и панелисти в студиото.

