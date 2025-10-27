Иван Христов и Андрей Арнаудов са специални гости в студиото на „На кафе“, където разказват за предстоящото грандиозно събитие, с което ще отбележат 25 години „Сблъсък“. То ще се проведе на 23 ноември в зала Асикс Арена София и лайтмотивът ще е кога беше по-добре – преди 25 години или сега? Водещите започват популярното предаване, тъй като по това време в телевизионния ефир липсва дебата, дори и в ясно изразените политически предавания. Формата стартира 2001 г. и продължава 10-12 години с някои промени. И двамата са на мнение, че дебатът продължава да липсва в телевизионния ефир и е добър момент да се завърне.

„Самите ние сега се цензурираме и съм на мнение, че липсва свободата от онова време. Не можем да повторим онези времена, които бяха свързани с много романтика, но съм убеден, че свободата беше по-голяма“, категоричен е Андрей.

Иван уточнява, че вечерта на събитието ще се разглеждат теми като дали сме били по-свободни, как сме се променили и ще се направи рекапитулация на порасналото поколение.

Шоуто, ще прилича на голяма боксова гала вечер, в която ще има голям боксов ринг, с екрани от всички страни. В съдържанието водещите ще се опитат да минат през всички емоции, но с типичния хумор за предаването. Ще присъстват лицата на шоуто – Гъмов, Боби Турбото и много други. В началото ще заложат на хумора, след което ще преминат към сърцето на "Сблъсък" – яростта, сблъсъка и конфликта. Зрителите ще станат свидетели на три големи сблъсъка, като откриването ще е с хората, присъствали на старта на формата преди 25 години. Евгени Минчев ще се изправи срещу Андрей Слабаков коментирайки има ли хайлайф в България. До Евгени Минчев ще седне Ивка Бейби, а до Андрей ще застане Венци Мицов. Вторият сблъсък, който ще се проведе е насочен към политиката с темата – Спечелихме или загубихме от Европейския съюз? В него ще се включат Костадин Костадинов от „Възраждане“ и Владислав Апостолов срещу Георги Харизанов и Теодор Михайлов. Третият сблъсък отново ще е с изключително популярни лица, но повече информация за него водещите ще разгласят тази сряда. На финала на събитието ще се припомнят ключови теми и лица от риалитито, но предстоят и много изненади.

Водещите обещават „Сблъсък“ в чистия му вид пред 3000 човека, на живо и без цензура.

„В един момент „Сблъсък“ беше флагман на цялото ни поколение. Затова чрез събитието ще се опитаме да направим една снимка на едно поколение, което сега е в разцвета на силите си. Въпреки, че си спомняме с носталгия по изминалото време, все още сме тук и имаме какво още да направим. Ще погледнем с намигваме към този период“, разказва Андрей Арнаудов. За него периодът, в който предаването се излъчва е прекрасен, тъй като все още е нямало социални мрежи. Това прави хората свободни в изказа си, като те не се притесняват дали ще се срещнат с одобрението или неодобрението на околните. Водещите са си позволявали поведение на ръба, което по онова време е било стресиращо, а в момента би било скандално.

„Свободата все още присъства. Въпреки откровената смелост и яркост на събитието, NOVA телевизия е наш медиен партньор и сме благодарни за подкрепата“, допълва Иван Христов. „Има неправилно мнение, което казва, че когато сме политкоректни не трябва да дебатираме. Според мен е точно обратното. Дебатът не означава селска караница, с обиди, нито сервилност. Дебатът означава сблъсък на позиции и не би трябвало да има забранени теми. Хубаво е, да се чуят позициите и на двете страни и то с уважение на участниците едни към други. Липсва ми хубав дебат в големите ефири."

„Борба до ключ“ – новият риалити формат на NOVA

„Този естествен и непредубеден стил, който наложихме, се хареса дори и на претенциозните хора по онова време. Тогава телевизията беше място на будни умове и смели хора“, е мнението на Иван Христов.

„В момента снимаме риалити с името „Борба до ключ“, което скоро ще се появи в ефира на NOVA. В него две страхотни семейства се състезават един срещу други, като ремонтират жилища. Предаването е по наша авторска концепция, а не е по лиценз“, разкрива Иван.

Още интересни и не разказани истории зад кулисите на „Сблъсък“, за бъдещето и успеха на Bulgaria wants you и други техни инициативи и проекти, гледайте във видеото.

Не пропускайте да станете част от грандиозното шоу 25 години „Сблъсък“ на 23 ноември в зала Асикс Арена София!

