Днес те бяха специални гости в студиото на „На кафе“, където разказаха повече за любовта помежду им, пламнала в Къщата, говориха открито за отношението си към насилието и агресията, споделиха повече за отношенията им с останалите съквартиранти извън предаването и разкриха смелите си планове за бъдещето.

Пред Гала Стефан разкри, че му е било трудно да споделя чувствата си в Къщата, което е оказвало голямо въздействие върху поведението му. „Сияна ме предразполагаше да споделям повече моите чувства и емоции. Помогна ми да не бъда човекът, който видяхте във видеото преди малко. Взех си бележка.“

„Излязохме с положителна енергия от предаването. Когато хората ни срещнат по улиците, ни се радват много. Отваряйки социалните си мрежи, нямах нито един хейт коментар. Нямах написано нещо, което да ме упрекне. Дори, напротив, получих адски много подкрепа. След прибирането ни в Пловдив, първо се видяхме с близките ни. За мен това беше изключително важно. Защото адски много ни липсваха“, споделя Сияна.

Стефан, от своя страна, разказва, че баща му е бил изключително горд от представянето му в предаването. Също както и майка му, и всички негови близки хора. „Това ме зареди с много положителна енергия. Защото, признавам си, последните седмици вътре бяха много трудни за нас. Не се чувствахме добре. Тук дори не става дума за гладуването, просто чисто емоционално бяхме изтощени. Излизайки, първите 15 минути, в които бяхме навън, виждайки радостта в очите на хората, за мен беше уникален момент!“, категоричен е бившият войник.

Родителите на Сияна също са я поздравили с думите, че се гордеят, че са отгледали такова силно момиче. „Когато си в изолация, ти наистина не знаеш какво се случва навън. Чудиш се дали си сгрешил и в кое. Задаваш си въпроси дали си постъпил правилно. За мен беше важно да не допринасям с лош пример, а по-скоро с добър и позитивен. Дори понякога си мислех, че съм много скучна като персонаж в Къщата. Но, за щастие, не беше така.“

След излизането на всички съквартиранти от Къщата е имало специално организирано парти за тях. „Но еуфорията и емоцията от това, че излизаш последният ден от Къщата те е държала цял ден и в един момент просто искаш да легнеш и да заспиш“, споделя Сияна и допълва, че на партито единственият съквартирант, който е дошъл, за да ѝ се извини, е била Мина. „Принципно, аз не тая лоши чувства към нито един от участниците. Нямам проблем да си говоря с тях, но очевидно те не са запазили същите чувства. Аз не тая злоба или лоши мисли, такъв човек съм. Забравям лошото и давам шанс на човека да покаже доброто в себе си. Когато се говорят клевети по мой адрес, аз продължавам напред!“

Стефан, от своя страна, разказва, че след излизането му от предаването Иван го е намерил и му се е извинил – на него и на близките му хора. „Когато си сгрешил, е нормално да се извиниш. Относно устойчивостта ми спрямо агресията в Къщата – смятам, че това е един пример с това, което може да ни се случи и навън. И трябва да постъпим по абсолютно същия начин. Виждате в какви времена живеем и агресията трябва да спре. Не те прави по-малко мъж, ако не отвърнеш на тази агресия. Няма нищо по-хубаво от това да отблъснеш атаката, защото не си заслужава.”

За насилието, упражнено върху нея, Сияна споделя, че вече е провела трудния разговор с близките си. „Не ми беше леко. Не ми беше леко и да го споделя. В Къщата Big Brother забеляза, че проявявам изключителна неприязън към агресията. И че не одобрявам това. Съдейки по реакциите ми, имахме такъв разговор. Не съжалявам, че го казах и се надявам да съм помогнала на други момичета“

И Сияна, и Стефан споделят една и съща мечта – да имат свой собствен ресторант. Стефан би искал да заложи на здравословните менюта – тема, която е му е присърце. „Винаги съм тренирал, но в един момент бях станал над 100 кг. Тогава смених режима си на хранене. Съветвам всеки, който тръгне към тази промяна, да се съветва с хора, които разбират. Фигурата се подобрява с подходяща храна, а не с гладуване и лишения. Това ми е много на сърце. Малки момичета и момчета ми пишат, че са се вдъхновили от моята промяна и съм много щастлив от този факт.“

Сияна за момента не планира да се впуска в подобно професионално приключение и ще се фокусира върху кариерата си на модел.

