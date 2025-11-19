-
Понякога най-тихите хора показват най-голямата смелост. Сияна е бронзовият финалист в Big Brother и е момичето, което влезе с очакването, че ще си тръгне още на втората седмица. Вместо това тя остана до края, спечели зрителите с борбеност и неподправена уязвимост и превърна историята си в символ на трансформацията, в която самата тя вярва - от „грозното патенце“ до жената, която не се страхува да погледне раните си.
Разговорът с водещата Елена Сергова започва с най-интимното: Сияна признава, че все още преодолява травмата си от насилие - нещо, което не е споделяла нито с родителите си, нито дори на кастинга, а именно в изповедалнята на Big Brother. „Една заровена травма може да повлияе зле върху поведението на една жена“, казва тя и настоява, че жените не бива да мълчат: „Жертвите на насилие не са виновни.“
Любовната линия в Къщата също намира място. Сияна е категорична, че романтиката ѝ със Стоянов е истинска, но вече иска да я запази далеч от показността: „Заедно сме, но искам да е лично“. Тя споделя как спокойствието и хладнокръвието му са я спечелили, но и признава, че се е чувствала тежко, когато в Къщата той не я е подкрепил в момент, когато е имала най-голяма нужда от него.
Младата финалистка влиза смело и в друга чувствителна тема - обществените етикети. „Да работиш в клуб не те прави лека жена“, заявява категорично тя. „Понякога хората забравят, че съм само на 21 години.“ Разказва как се е сблъсквала с осъждане, защо не допуска всеки до себе си и къде за нея минава границата при естетичните корекции.
Като характер се описва като наивна, хаотична и интроверт, но и като човек, който лесно прощава и ясно знае какво иска - „спокоен живот, любов и собствено заведение“. Грижи се за четири кучета, вярва в Бог, женската сила и психологията и признава, че името Сияна ѝ е дало смелост, когато най-много е имала нужда.
В подкаста тя говори и за приятелствата в Къщата - включително защо именно Давид е бил единственият, застанал до нея в най-тежкия момент. А към бъдещето гледа просто: да бъде наблюдателна, да пази себе си и да не „заключва най-слабата си част“.
Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста "Голямата сестра" в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.
