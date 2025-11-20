Във Франция отбелязаха Деня на Божоле Нуво с отварянето на първото вино от тазгодишната реколта от едноименния регион. Производителите признават, че заради суша и нестабилният климат производството тази година е намаляло значително. Въпреки че някога виното е било смятано за по-нискокачествено, днес то се сервира с традиционни ястия и е повод за срещи с приятели. За мнозина появата му е като малък празник. Свеж вкус и символ на весела и гостоприемна Франция.

Със специално събитие тази вечер беше отбелязан празника на младото френско вино Божоле Нуво и у нас. Събитието беше организирано от Френско-българската търговска камара и пресъздава автентичната атмосфера на празника. Тази година на етикета на новото вино е изобразена роза, която силно свързва Франция с България. Специални гости на вечерта бяха вицепрезидентът на страната ни Илияна Йотова и посланикът на Франция у нас Мари Дюмулен.

Как празникът на Божоле Нуво оживява едновременно във Франция и в България?

Божоле Нуво съществува от десетилетия. Традицията започва след Втората световна война. В началото на 50-те години. Това е младо вино, което се прави по техника, при която не отлежава в бъчви в Бургундия“, разказва Стефан Делайе, председател на Френско-българската търговска и индустриална камара.

„За нас това е двадесетото Божоле Нуво. По-специалното е, че тази година производителят е избрал да сложи на своя етикет една роза, което за нас беше вдъхновение. Защото розата доближава много Франция и България. Знаете, че парфюмерийната индустрия във Франция използва много българска роза и лавандула“, допълва Весела Тодорова-Мозеттиг, директор на Френско-българската търговска и индустриална камара.

NOVA е медиен партньор на събитието.

Редактор: Боряна Димитрова