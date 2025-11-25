Определяната за фаворит Симона Ръждавичка беше елиминирана от екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер. Тя се изправи в капитански елиминационен дуел срещу фитнес състезателката Радостина, но не успя да се справи с предизвикателствата на Арената.

Двете Амазонки се впуснаха в зрелищен сблъсък, в който всяка получи шанса да разгърне своите качества и умения. Въпреки ранната преднина, натрупана от Ръждавичка, Радостина съумя да поеме водачеството след затруднение на опонентката ѝ с един от елементите.

Фитнес състезателката запази предимството си почти до самия край, където капитанът на Феномените я застигна на метри от финалното препятствие. Там Радостина съумя да сложи край на спора, елиминирайки една от най-големите си съпернички в играта. За победата тя получи 150 златни гроша и “Черния анулет” на Ръждавичка, който може да ѝ послужи в заключителната фаза на предаването.

За своето незабравимо приключение в Дивия север несломимата Ръждавичка разказва пред водещата Ваня Запрянова в новото издание на подкаста “След Игрите”. В студиото на поредицата тя сподели всичко най-любопитно около своето запомнящо се участие. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре бойното поле в Дуранкулак ще бъде домакин на номинационна битка, след която ще станат ясни и първите номинирани воини тази седмица.

Гледайте “Игри на волята” в сряда, 26 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

