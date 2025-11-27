23-годишната Симона Ръждавичка от Кюстендил бе обявена от водещите и от играчите в предаването за Генерал за сезон 7 на „Игри на волята“. Кинезитерапевтката бе силна конкуренция не само на жените, но и на мъжете претенденти за финалисти. Но след зрелищна капитанска битка, която се оказа елиминационна, тя бе отстранена от Кралицата на блатото Радостина. Днес Симона е гост в студиото на „На кафе“, където прави своите анализи и равносметки на представянето си в предаването и разказва за емоциите и битките на Арената. Въпреки, че никой не очакваше, че Радостина ще спечели двубоя, Ръждавичка е категорична, че в Игрите всичко е възможно. Понякога се допускат грешки и не трябва да се забравя, че всички имат равни шансове. Участничката отчита като своя грешка носенето на ръкавици в последната битка. Искала е да предпази ръцете си и не е пресметнала риска, че те могат да я забавят и откъснат от победата.

„Много исках да вляза в предаването и беше изненада, когато ме приеха още на първото ми кандидатстване. Съмнявах се до последно, тъй като в моите очи аз съм едно обикновено момиче – кинезитерапевт. Обаждането ми за участие в Игрите получих по време на защитата ми на курсовата работа. Имах пропуснато обаждане и когато позвъних и разбрах от къде ме търсят, стоях пред френската гимназия като гръмната“, разказва Ръждавичка. Споделя, че не е променила нищо в тренировките и продължава да тренира в същия ритъм, в който е тренирала и преди. Стремяла се е да не натяга нещата, да тренира, но с разум.

„Когато стъпих на Арената, бях изненадана да разбера колко много хора има зад камерата. Гледах във всички посоки и виждах многото камери, голям екип и осъзнах, че никога няма да сме сами в риалитито. Когато бях на Изолатора се притеснявах как глада ще се отрази на племето ни. Исках всички да сме добре. Това, което ме измъчи най-много бе, че бях отделена от близките ми, както всички останали участници. В трудни моменти съм свикнала да се обаждам на мама за съвет“, разкрива своите трудни моменти емоционална участничка.

Симона бе критична към себе си и околните не само в моменти, в които губеха, но и в тези, в които побеждаваха и бяха на върха емоционално. Не е искала да се отпускат особено, когато са в победна серия.

Приятелства, коалиции и стратегии

„Ради и Николета имат възможности да стигнат максимално напред. На Радостина дадох най-ценното си оръжие – Анулета. Това е нещо, което всеки иска да притежава. Надявам се да го използва разумно, защото аз смятах да го пазя до полуфинала и да си осигуря място на финал. С д-р Пекин имаме чаровна връзка помежду си. Може би това се дължи на конкуренцията, която всяка една виждаше в другата и вечната надпревара. За съжаление не успяхме да се срещнем на Арената и да премерим сили. Враждата, която виждаме на екран, се дължи на това, че не сме разговаряли и не се познавахме. Според мен си приличахме като характери. Гледайки отстрани играта й, мога да я поздравя, че е отстоявала позициите си. С Гордиенко не си общуваме и смятам, че тя не е човек за риалити формат, защото има голяма разлика в поведението й, когато камерите присъстват и когато тях ги няма. На мен ми бе трудно да се отпусна в началото, докато опознавам хората“, коментира участничката.

Симона тренира от малка и въпреки, че е завършила природоматематическа гимназия, се насочва към Националната спортна академия. Открива спортната аеробика и избира кинезитерапията. Имала е колебания между медицина и кинезитерапията, но тъй като е силно емоционална и състрадателна, смята, че е направила правилния избор.

