Дългоочакваните финали в екстремното риалити “Игри на волята” започват тази вечер от 20:00 ч. по NOVA с оспорвана битка на търпението и баланса. Калин, Радостина, Алекс, Николета, Теодор-Чикагото, Дино, Траян и Мирослав ще се впуснат в първо вълнуващо индивидуално изпитание, в което победата ще означава имунитет, а последното място - сигурна номинация.

Напрегнат сблъсък определя последния финалист в “Игри на волята”

Резиденцията в Дивия север ще приветства голямата осмица, но с настъпването на решаващия етап от надпреварата съюзите ще бъдат по-важни от всякога. Тенисистът Траян ще бъде поставен в трудна ситуация, а от избора му може да зависи съдбата на един от опонентите му. Междувременно последният капитан на Феномените Мирослав ще направи крачка към изпълнение на първия етап от плана си за постигането на голямата победа.

Калин донесе единствената победа за Безименните в “Игри на волята”

Кой ще грабне имунитет, какви коалиции ще се заформят в Резиденцията и кои ще са първите номинирани финалисти?



Гледайте премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 7 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Райна Аврамова