С настъпването на празничния декември София се подготвя за един от най-мащабните и празнични концерти на годината - финалния спектакъл от световното турне The Final Bow – Rebel’s Last Night на HAUSER. На 23 декември зала „Арена 8888 София“ ще бъде домакин на изцяло преобразена сценична концепция, създадена специално за тази дата и за една вечер, която бележи заключителния акорд на тригодишното солово турне на артиста, част от българската артистична мениджърска агенция Fest Management.

Преди да пристигне в София HAUSER ще бъде сред малцината избрани артисти, поканени да участват в откриващите събития на Grand Egyptian Museum в Гиза. Днес, на 4 декември, световноизвестният челист ще изпълни специална програма в един от най-значимите нови културни комплекси в света - абсолютно символично представяне, което подчертава уникалното място на този артист в съвременната музикална сцена.

На 23 декември HAUSER ще представи в София иновативна сцена във формата на чело, специални музикални жестове, световни гости и хореография, създадена специално за част от произведенията. Визуалното съдържание е напълно обновено за финала на турнето – метафорично сбогуване с „Бунтовника“ и първи знак за началото на нова творческа епоха в неговата кариера. България се намира в сърцето на този финал. Шест от видеоклиповете към последния албум на HAUSER CINEMA бяха заснети в Пловдив сред Античния театър, Стария град и емблематични локации, реализирани и под творческото ръководство на изцяло български екип. Видеата вече достигнаха милиони зрители по света и превърнаха страната ни в ключова част от визуалната история на албума.

Като специален празничен жест към публиката, сред всички закупили билети ще бъдат изтеглени почитатели, които ще получат албума Classic II, лично подписан от HAUSER.

Паралелно с подготовката за концерта артистът разширява глобалната си музикална инициатива Music Unites the World, която цели да обедини света чрез емблематични песни от всяка страна. България вече присъства в проекта с изцяло нова интерпретация на „Моя страна, моя България“ на Емил Димитров - символичен избор, който отбелязва дълбоката връзка на HAUSER с нашата страна.

Билетите за The Final Bow – Rebel’s Last Night са в продажба в мрежата на Ticketstation.bg, на цени от 66 лв. до 240 лв.

