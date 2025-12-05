А ето какво разказа Деси Тенекеджиева за благотворителната инициатива и предстоящото ѝ турне заедно с маестро Йордан Камджалов „Коледна приказка“.

„Това са 50 живи триметрови елхи. Различават се от всички други елхи, които се палят в София. Това е екологична благотворителна социална кампания на фондация „Стоян Камбарев“. Тази година с 50-те елхи имаме и 10 хиляди играчки. Всяка елха има по 200 играчки. Близо километър светлинна украса. Най-хубавото в цялата кампания е, че това е най-красивата благотворителна кампания в България. През пролетта засаждаме тези елхи, като ги подарявам на столичани. Всяка една от тези елхи е осиновена от компания, от частни лица. Имаме минимална сума за дарения и всеки, който желае може да се присъедини. 20 души украсяваха елхите. Подкрепяме деца от многодетни семейства в нужда. Раздаваме им едногодишни стипендии. Преди няколко дни се събрахме с дарителите и изключителните таланти на Фондация „Стоян Камбарев“. Искам да благодаря изключително много на Петя Нановска, която дари всичките тези 50 елхи, поръчани от Италия. Всяка година тя ни е основен дарител и благодарение на нея и на нейната компания тази инициатива и мисия е възможна.“

За предстоящото турне на Деси Тенекеджиева и маестро Йордан Камджалов „Коледна приказка“

За седма поредна година те правят тези приказни коледни спектакли. „Тази година сме в три града с по два спектакъла на вечер. 27, 28 и 29 декември буквално преди Нова година започваме от Бургас, следват Варна и Стара Загора. Искам да поканя всички наши приятели и фенове, които обичат вълшебството, красотата и коледната магия. Това е пиршество на всички сетива. Има и кино, и музика, и балет, и пърформърси, медитация, сценография. Изключително красиво е. Програмата е напълно нова, с нови солисти. Все още има останали билети. Благодаря много на община Бургас и на община Стара Загора за подкрепата.“

