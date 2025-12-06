-
Коледна магия пред НДК: Деси Тенекеджиева за благотворителната инициатива „Елхи на таланта“
-
„Българската Коледа“ подкрепя деца с тежки хронични заболявания за поредна година
-
Марина Цекова разказа за журналистическата професия във Форум за „Кариерно развитие“
-
В „Успехът: Forbes по NOVA” e модерният банкер от ново поколение Светослав Миланов
-
Николина Чакърдъкова подготвя специален концерт за душата и сърцето на феновете си
-
Ваня Дудоленска представя колекция живописни платна „Свят в света“
Дарителите на „Българската Коледа“ почти десет години помагат на едно момче да стъпи на краката си
11-годишиният Криско от Русе има шанс да проходи и да сбъдне мечтата си – да стане футболист.
„Нашето чудо е Коледата. На Коледа през нощта в 02.00 часа просто се пусна и направи първите крачки“, споделя майката на Кристиян Росица Георгиева.
Кристиян е роден с детска церебрална парализа и спастична дисплегия. Освен че преди три години стъпил на краката си, година по-късно, пак на Коледа започнал да се храни самостоятелно.
„Аз обичам да ям банички, милинки, всичко“, споделя Кристиян Маринов
Криско вече е ученик в пети клас, но посещава училището само с помощта на майка си.
„Аз го придружавам в училище, защото там са на кабинетна система и не може всеки час да качва стълби и да слиза“, споделя Росица.
Благодарение на „Българската Коледа“ момчето редовно ходи на рехабилитация и ерготерапия.
„Да бъде самостоятелен и независим, да не бъде вечно хванат за ръка, а да може да бъде сам“, пожелава си майка му Росица.
„Сега ще ме научат да си духам носа, да сгъвам дрехи, да обувам чорапки и всичко да правя“, споделя Кристиян.
„Това е като спасителен пояс, защото всеки месец се плаща и много ни помагат. Ако не са дарителите на „Българската Коледа“ е невъзможно. Невъзможно е да върви напред и бъде самостоятелен, само това искам“, допълва майка му Росица.
А Криско мечтае да играе футбол…
„Единият от стимулите да правим всичко, за да бъде футболист. Надеждата винаги я има. Няма ден, в който да няма надежда“, пояснява Росица.
Още информация за „Българската Коледа“, както и начините за дарение, може да откриете в страницата на благотворителната инициатива: https://www.bgkoleda.bg/Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни