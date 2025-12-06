11-годишиният Криско от Русе има шанс да проходи и да сбъдне мечтата си – да стане футболист.

„Нашето чудо е Коледата. На Коледа през нощта в 02.00 часа просто се пусна и направи първите крачки“, споделя майката на Кристиян Росица Георгиева.



Кристиян е роден с детска церебрална парализа и спастична дисплегия. Освен че преди три години стъпил на краката си, година по-късно, пак на Коледа започнал да се храни самостоятелно.



„Аз обичам да ям банички, милинки, всичко“, споделя Кристиян Маринов



Криско вече е ученик в пети клас, но посещава училището само с помощта на майка си.



„Аз го придружавам в училище, защото там са на кабинетна система и не може всеки час да качва стълби и да слиза“, споделя Росица.

Благодарение на „Българската Коледа“ момчето редовно ходи на рехабилитация и ерготерапия.



„Да бъде самостоятелен и независим, да не бъде вечно хванат за ръка, а да може да бъде сам“, пожелава си майка му Росица.



„Сега ще ме научат да си духам носа, да сгъвам дрехи, да обувам чорапки и всичко да правя“, споделя Кристиян.



„Това е като спасителен пояс, защото всеки месец се плаща и много ни помагат. Ако не са дарителите на „Българската Коледа“ е невъзможно. Невъзможно е да върви напред и бъде самостоятелен, само това искам“, допълва майка му Росица.



А Криско мечтае да играе футбол…



„Единият от стимулите да правим всичко, за да бъде футболист. Надеждата винаги я има. Няма ден, в който да няма надежда“, пояснява Росица.

Още информация за „Българската Коледа“, както и начините за дарение, може да откриете в страницата на благотворителната инициатива: https://www.bgkoleda.bg/

Редактор: Боряна Димитрова