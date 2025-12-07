-
„Българската Коледа“: 11-годишният Криско има шанс да проходи
Коледна магия пред НДК: Деси Тенекеджиева за благотворителната инициатива „Елхи на таланта“
„Българската Коледа“ подкрепя деца с тежки хронични заболявания за поредна година
Марина Цекова разказа за журналистическата професия във Форум за „Кариерно развитие“
В „Успехът: Forbes по NOVA” e модерният банкер от ново поколение Светослав Миланов
Николина Чакърдъкова подготвя специален концерт за душата и сърцето на феновете си
Тази вечер в 18.00 ч. в Дома на киното предстои премиерата на филма
Документалната лента е посветена на живота и подводните приключения на Стефан Тодоров, дългогодишен състезател по подводно ориентиране и доайен на българските подводни оператори. Историята на човек, живеещ между земята и морето, между красивия свят на мълчанието и света на празните и лъжливи приказки. Режисьор и сценарист е Анри Кулев.
NOVA е медиен партноьр на филма.Редактор: Боряна Димитрова
