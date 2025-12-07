Документалната лента е посветена на живота и подводните приключения на Стефан Тодоров, дългогодишен състезател по подводно ориентиране и доайен на българските подводни оператори. Историята на човек, живеещ между земята и морето, между красивия свят на мълчанието и света на празните и лъжливи приказки. Режисьор и сценарист е Анри Кулев.

NOVA е медиен партноьр на филма.

Редактор: Боряна Димитрова