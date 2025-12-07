Режисьорът и сценарист проф. Анри Кулев представи новия си документален филм „Един от тях“. Сюжетът проследява животът и приключенията под водата на Стефан Тодоров, оператор в Новините на NOVA от създаването на телевизията и дългогодишен състезател по подводно ориентиране.

Стефан Тодоров е доайен на българските подводни оператори. Документалната лента представя историята на живеещия между земята и морето, с хиляди часове, прекарани под вода и стотици заснети часове на филмовата лента.

„Между зрителите живее един много интересен и специален човек, който се казва Стефан Тодоров. И който, освен че е добър подводен оператор, е добър човек. Той е много интересен като личност. И това беше голям шанс за филма“, споделя режисьорът Анри Кулев.

„Едва ли заслужавам такова щастие. Защото аз от 63-а година, ако можем да върнем времето назад, за първи път започнах да се гмуркам. Природните закони ме учеха под водата. За добро или за лошо. Под водата законите се спазват безпрекословно. И това са законите, които природата е измислила“, признава Стефан Тодоров.

NOVA е медиен партньор на филма.

Редактор: Боряна Димитрова