Анел е специален гост в студиото на „На кафе“, където представя новата си песен и новата си визия, като признава, че за първи път се вълнува толкова много от премиерата. Пред Гала изпълнителката изказва своите благодарности на екипа, с който работят по проекта. Тя разказва, че е записала песента преди година и половина, но е решила да изчака с представянето й пред публика.

„Артистът изразява чрез музиката си себе си и разкрива душата си. Имам си линия, която си следвам и искам да остана вярна на себе си. Имаше период, в който прекалих с романтиката и затова се насочих към по-комерсиални парчета. Затова с екипа ми решихме да задържим малко тази балада. В даден етап от живота си смятах, че ме сполетява това, което изпявам в песните си. Но сега мисля, че съм артист и трябва да изглеждам по различен начин и да пея различни неща. Понякога когато текстописците ми дават някои текстове, отказвам да ги изпея. Но трябва да пея за хората, а не само това, което на мен ми харесва“, разказва Анелия.

Популярната изпълнителка планира грандиозен концерт в най-голямата зала у нас - Арена 8888 София, с който ще отбележи първите 25 години на сцена. Събитието ще се състои на 28 ноември 2026 година.

„Концертът ще е естественото продължение на всичко, което съм правила до сега и затова е под името „Първите 25 години“. Не се интересувам колко песни или албуми имам до момента. Радвам се, че Господ ме е дарил с талант и мога да правя едно нещо - да пея. Исках да направя концерт за първите ми 20 години, но тогава беше пандемия и не се получи. Сега всичко ми се случва с лекота. Благодарности на NOVA и радио Веселина, които са медийните ми партньори. Искам в концерта ми да има душа, много музика и послание. Поканила съм Ваня Щерева, с която да облечем една част от песните. Много ми е трудно да избера репертора, който да изпея, защото за 25 години съм изпяла много музика. Ще има от всичко, но повече ще са с послание. Ще поканя хората, с които съм направила дуети през годините, а също така и много музиканти като Дани Милев. Не мога да се откъсна от клубната музика и да се насоча само към концертите. Искам да правя и двете и не искам да се ограничавам“, признава поп фолк певицата.

Повече за нейната голяма радост и гордост – семейството й, за предстоящите празници и за програмите за духовно осъзнаване, които практикува, гледайте във видеото.

Медиен партньор на концерта са NOVA и радио Веселина.

