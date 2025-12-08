В рамките на месец кампанията „Отборът на будителите“, организирана от фондация „Заедно в час“ с креативната подкрепа на Publicis Groupe България и технологичния партньор TDB Play, достига до над 1,5 милиона души. Гейминг форматът и силната медийна подкрепа превърнаха турнира в най-мащабно отразяваната кампания в 15-годишната история на фондацията.

„Турнирът беше много забавно преживяване и отборът на будителите ме впечатли. Иска ми се и уроците по история да са така.“ – това сподели 13-годишната Калина Комитска след края на благотворителния гейминг турнир „Отборът на будителите“. Нейните думи обобщават най-добре целта на инициативата – да превърне историята и образованието в живо преживяване, а не в черно-бели портрети от учебника.

Любимите лица на младите в един отбор за образование

В „Отборът на будителите“ се включиха над 20 популярни лица от спорта, киното, литературата и онлайн пространството – всички без хонорар. Сред тях са волейболната легенда Владимир Николов, актьорите Боряна Братоева, Филип Буков, Китодар Тодоров, Петър Данов, писателят Георги Блажев, инфлуенсърите Еляса Хасан, Николай Георгиев, Васил Калинчев (ShadowHex), Пол-Мартин Алялдани, както и успешни предприемачи и бизнес лидери като Никола Газдов, Сава Комитски, Мариан Найденов.

Те играха в отбори, които „излязоха на терена“ заедно с дигитално създадените образи на историческите будители – Захари Стоянов, Васил Левски, Райна Княгиня, Любен Каравелов, Георги Бенковски, Иван Вазов, Георги Раковски, Христо Ботев, Тодор Каблешков, Васил Априлов, Найден Геров, Петър Берон, Екатерина Каравелова. Така българската история се появи в средата, където младите прекарват най-много време – гейминга и стрийминга.

Десетки хиляди зрители онлайн и хиляди събрани за „Училища за пример“

Финалният турнир беше излъчен в Twitch, YouTube и TikTok и привлече десетки хиляди зрители онлайн, които гледаха мачове, даряваха в реално време и споделяха съдържанието в социалните мрежи.

Под мотото „Будителството е колективна игра“ зрители, играчи и партньори превърнаха страстта към гейминга в акт на дарителство. Събраните 7 758 лева от турнира ще бъдат инвестирани в програмата „Училища за пример“ – за обучение на учители и развитие на училищни екипи в цялата страна.

Най-мащабният медиен отзвук за „Заедно в час“ досега

„Отборът на будителите“ предизвика необичайно силен интерес за каузата в сферата на образованието. Посланието на „Отборът на будителите“ достигна до над 1,5 милиона души. Това е най-широкото публично присъствие в 15-годишната история на „Заедно в час“.

„Будителството днес е действие, в което всеки може да се включи“

„С тази кампания показахме, че всеки може да бъде посланик на примера и мисията на будителите – независимо дали играе, дарява, споделя. Най-големият успех за нас е, че стигнахме до млади хора, и им показахме, че качественото образованието е и тяхна кауза“, сподели Траян Траянов, изпълнителен директор на „Заедно в час“.

„Гейминг турнирът е съвременен начин да говорим на езика на младите и да ги въвлечем в каузата. За нас будителството не е само дума – то е мисия. Вярваме, че когато обединим креативност, технологии и човешка енергия, можем да създадем реална промяна. Радостта и ентусиазмът, които видяхме по време на турнира, доказват, че доброто е заразно и че заедно можем да направим образованието по-достъпно и по-качествено“, допълва Весела Апостолова, главен изпълнителен директор на Publicis Groupe България.

Кампанията продължава

Инициативата се реализира с технологичната подкрепа на TDB Play, а творчески и комуникационен партньор е Publicis Groupe България. Кампанията продължава онлайн чрез платформата otborbuditeli.bg, където всеки може да се включи с дарение или да закупи персонализирана тениска на „Отборът на будителите“.

За „Заедно в час“

От вече 15 години фондация „Заедно в час“ работи за равен достъп до качествено образование за всяко българско дете. През програмите си организацията е подкрепила стотици учители и училища, достигнала е до близо 140 000 ученици и е обучила над 2100 директори и учители в 27 области.

Основната ѝ инициатива – „Училища за пример“ - променя облика на българското образование, като изгражда силни училищни екипи, въвежда съвременни методи на преподаване и поставя фокуса върху напредъка и успеха на всяко дете.

