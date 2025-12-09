Звездата от „Касъл“ Нейтън Филиън се завръща на малкия екран в главната роля в криминалния сериал „Новобранецът“. Филиън се превъплътява в авантюриста Джон Нолан, чийто живот се променя напълно след съдбовния му избор да стане полицай.

Джон е 40-годишен мъж от малък град, който става свидетел на банков обир и това променя животът му из основи. Той решава да преследва мечтата си да стане полицай не къде да е, а в бляскавия Лос Анджелис. Тай като е най-възрастният новак в полицейското управление в града на ангелите, някои от шефовете му го възприемат скептично като човек, който изживява криза на средната възраст.

Ако Джон не успее да поддържа темпото на младите си колеги и престъпниците, той ще изложи на риск човешки животи, включително и своя собствен. Но ако съумее да използва житейския си опит и характера си в своя полза, успехът му е гарантиран.

Ще успее ли Джон да започне живота си отначало и ще се впише ли в новия колектив от полицейското управление?

Редактор: Райна Аврамова