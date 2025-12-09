-
Събитието събира министри, политици и експерти от гражданския сектор
За поредна година форумът Powers Summit - „Власт, чувай!" събира бизнеса и обществото с властта. Министри, лидери на парламентарните партии, експерти и гражданският сектор се срещат ежегодно в открит диалог в рамките на форума. Какви са темите тази година?
Фокусът тази година е темата сигурност във всичките й направления – от конкурентоспособност и отбранителни способности, през образование и здравеопазване до енергийна и технологична сигурност. Във форума се очакват представители както на кабинета, така и на парламента. Думата ще бъде дадена и на бизнес лидери и на индустрията.
Петото издание на Powers Summit 2025, наричано от медиите „Българския Давос“, се организира от Webit.Foundation и ще се проведе на 9 декември 2025 г. в София Тех Парк.Редактор: Райна Аврамова
