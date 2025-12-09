За поредна година форумът Powers Summit 2025 – „Власт, чувай!“ събра бизнеса и индустрията с властта. Фокусът на събитието тази година е върху националната сигурност на страната в измеренията и от отбрана до здравеопазване. „Българският Давос" отчита като изпълнени над половината от поставените приоритети пред властта през годините. И тази година тя беше призована да чуе приоритетите на бизнеса и индустрията. През 2025 г. фокусът е върху националната сигурност на България – от отбрана до здравеопазване.

„Нуждата на индустрията е винаги в центъра на това, което правим. Над 90% от данъкоплатците са тук в тази зала. Това е единствената може би в света независима платформа и мога да кажа, че 60-80% от приоритетите, които индустрията залага, биват чути и изпълнени. Създаваме мостове между индустрията и властта, въпреки че навън знаем какво се случва, държавата не може да спре“, заяви изпълнителният председател Webit.Foundation Пламен Русев.



Сред приоритети на различните индустрии като отбрана, кибер сигурност и енергетика, бяха откроени важността на индустриалното сътрудничество, дигиталния суверенитет и необходимостта от национален списък с критични суровини.



„През 2024-та решенията за търсене и проучване на суровини в България са 0 и това е един много тревожен факт. Затова е много важно през следващата година да изготвим списък на стратегическите суровини, важни за България“, каза Иван Митев, изпълнителен директор на Българската минно-геоложка камара.





„Един от основните приоритети на нашата политика при превъоръжаването е да има индустриално сътрудничество. От гледна точка на Министерството на отбраната, основно гледаме към "Терем", защото това е нашето дружество с принципал министъра на отбраната, но вървим към етап производство - такъв пример е Страйкър“, сподели Николай Николов, Национален директор по въоръженията







Сред останалите ключови теми бяха още здравеопазването и образованието.

Редактор: Райна Аврамова