Таля принуждава Нолан да се изправи пред личните си морални инстинкти, за да бъде добро ченге, след като се натъква на жертва на отвличане. Отвлечената жена е спасена, а Нолан и Бишоп тръгват по гореща следа, която има голяма вероятност да ги доведе до пихитителя. Ще успее ли Джон Нолан да запази самообладание и да не се поддаде на яроста? Новобранецът се налага да осъзнае, че е негова работа да наказва престъпниците.

Междувременно, Луси временно е преместена при нов обучаващ, който изпробва търпението ѝ, а Джаксън трябва да преодолее провалите си, ако иска да бъде полицай.

