Припомнете си втори епизод на криминалния сериал в сряда от 22.00 ч. по NOVA
Таля принуждава Нолан да се изправи пред личните си морални инстинкти, за да бъде добро ченге, след като се натъква на жертва на отвличане. Отвлечената жена е спасена, а Нолан и Бишоп тръгват по гореща следа, която има голяма вероятност да ги доведе до пихитителя. Ще успее ли Джон Нолан да запази самообладание и да не се поддаде на яроста? Новобранецът се налага да осъзнае, че е негова работа да наказва престъпниците.
Междувременно, Луси временно е преместена при нов обучаващ, който изпробва търпението ѝ, а Джаксън трябва да преодолее провалите си, ако иска да бъде полицай.
Не пропускайте развръзката в епизода на криминалния сериал „Новобранецът" тази сряда от 22.00 ч. по NOVA.
